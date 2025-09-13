ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Адвокатката на Коцев: Това е напълно незаконно!
Автор: ИА Фокус 19:46Коментари (0)96
© NOVA News
В студиото на "Офанзива“ по NOVA NEWS адвокат Ина Лулчева коментира решението на съда по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев. Разговорът се превърна в остър анализ на действията на прокуратурата, съда и антикорупционните органи, като Лулчева не спести критики и постави под съмнение начина, по който се водят разследванията.

Адвокатката беше категорична, че решението за задържане на кмета е било неправомерно.

"Съдът толерира бездействието на прокуратурата и същевременно не спазва закона. Законът казва, че човек се задържа по конкретно обвинение и ако има обосновано подозрение за него. А прокуратурата, преди да задържи някого и да го обвини, събира доказателствата. Тоест, ако прокуратурата не е повдигнала обвинение, съдът не може да преценява, че такова престъпление би имало, за да го задържа. Това е напълно незаконно“, поясни тя.

В съдебната зала бяха прочетени показания на бизнесмен, твърдящ, че е бил потърсен за подкуп от 60 хиляди евро. Лулчева реагира остро:

"Всеки може да каже, че преди една година или преди пет месеца е бил застигнат от някой, който му е искал подкуп. Такива твърдения не могат да обосноват по никакъв начин, че кметът е извършил престъпление. Първо, защото кметът не му е искал. Второ, въпросната жена, която е посочена по име, категорично отрича да е имало такова нещо. И трето, свидетелят заявява най-разнообразни обстоятелства, за които вчера представихме доказателства, че лъже за конкретни неща.“

"Съдът каза, че няма да приеме доказателствата от нас, защото не били достоверни. Ние представихме документ. Тоест, освен че това няма нищо общо с кмета, съдът отказа дори да прецени, че не всичко с този свидетел е наред“, поясни тя.

Адвокатът постави акцент върху случая със зам.-кмета Диан Иванов, който първо дал показания срещу Коцев, а после ги оттеглил, твърдейки, че е бил заплашван.

"Поведението на прокуратурата и съда е скандално по отношение на този свидетел. Още на 15 или 16 юли той заяви, че е бил под натиск от служители на Комисията за противодействие на корупцията. Никой не образува незабавно дело, въпреки че това е съобщение за престъпление. Вчера прокурорката обясняваше, че той не бил пуснал сигнал. Какъв сигнал? Той пише по делото, че му е оказан натиск. Това е престъпление – да караш някого да лъже. Никой не образува дело. Никой не извърши проверка. Никой не пита Диан Иванов“, допълни тя.

По думите ѝ спрямо няколко лица, включително и Диан Иванов, са използвани специални разузнавателни средства.

Тя беше категорична: "Кметът няма никаква роля при провеждането на обществените поръчки. Единственото, което прави, е да назначи комисия и да подпише договор с избрания кандидат. Няма член на комисия, който да каже, че кметът се е бъркал или оказвал влияние“.

В края на разговора адвокатката обобщи:

"Буди страх у мен това, че съдът се занимава с факти, за които никой няма обвинение и на които и прокуратурата не се позова. Прокуратурата поиска от съда единствено кметът да бъде задържан, защото те имали още да работят. Но Европейският съд казва ясно – задържането не е превантивно, за да се даде възможност да се работи. Съдът след това им създаде аргументи най-разнообразни, което не му е работа. Ето това ме притеснява“.



Още по темата: общо новини по темата: 30
12.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
29.07.2025 »
20.07.2025 »
20.07.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Борисов пред пловдивския митрополит: След 100 години никой няма д...
15:40 / 13.09.2025
При проблеми с еврото къде може да се оплачем
15:30 / 13.09.2025
Вицепремиерът Зафиров: Това са двете алтернативи в момента
14:43 / 13.09.2025
Скандал на летище "Васил Левски", един задържан, друг в болница 
14:44 / 13.09.2025
Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се дви...
13:29 / 13.09.2025
Обявиха частично бедствено положение
13:08 / 13.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на автомобилите, отпада окончателно
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на автомобилите, отпада окончателно
22:30 / 11.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Изграждат екозавод в Шишманци
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
България в еврозоната
Мачове на България за Купа "Дейвис"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: