© NOVA News В студиото на "Офанзива“ по NOVA NEWS адвокат Ина Лулчева коментира решението на съда по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев. Разговорът се превърна в остър анализ на действията на прокуратурата, съда и антикорупционните органи, като Лулчева не спести критики и постави под съмнение начина, по който се водят разследванията.



Адвокатката беше категорична, че решението за задържане на кмета е било неправомерно.



"Съдът толерира бездействието на прокуратурата и същевременно не спазва закона. Законът казва, че човек се задържа по конкретно обвинение и ако има обосновано подозрение за него. А прокуратурата, преди да задържи някого и да го обвини, събира доказателствата. Тоест, ако прокуратурата не е повдигнала обвинение, съдът не може да преценява, че такова престъпление би имало, за да го задържа. Това е напълно незаконно“, поясни тя.



В съдебната зала бяха прочетени показания на бизнесмен, твърдящ, че е бил потърсен за подкуп от 60 хиляди евро. Лулчева реагира остро:



"Всеки може да каже, че преди една година или преди пет месеца е бил застигнат от някой, който му е искал подкуп. Такива твърдения не могат да обосноват по никакъв начин, че кметът е извършил престъпление. Първо, защото кметът не му е искал. Второ, въпросната жена, която е посочена по име, категорично отрича да е имало такова нещо. И трето, свидетелят заявява най-разнообразни обстоятелства, за които вчера представихме доказателства, че лъже за конкретни неща.“



"Съдът каза, че няма да приеме доказателствата от нас, защото не били достоверни. Ние представихме документ. Тоест, освен че това няма нищо общо с кмета, съдът отказа дори да прецени, че не всичко с този свидетел е наред“, поясни тя.



Адвокатът постави акцент върху случая със зам.-кмета Диан Иванов, който първо дал показания срещу Коцев, а после ги оттеглил, твърдейки, че е бил заплашван.



"Поведението на прокуратурата и съда е скандално по отношение на този свидетел. Още на 15 или 16 юли той заяви, че е бил под натиск от служители на Комисията за противодействие на корупцията. Никой не образува незабавно дело, въпреки че това е съобщение за престъпление. Вчера прокурорката обясняваше, че той не бил пуснал сигнал. Какъв сигнал? Той пише по делото, че му е оказан натиск. Това е престъпление – да караш някого да лъже. Никой не образува дело. Никой не извърши проверка. Никой не пита Диан Иванов“, допълни тя.



По думите ѝ спрямо няколко лица, включително и Диан Иванов, са използвани специални разузнавателни средства.



Тя беше категорична: "Кметът няма никаква роля при провеждането на обществените поръчки. Единственото, което прави, е да назначи комисия и да подпише договор с избрания кандидат. Няма член на комисия, който да каже, че кметът се е бъркал или оказвал влияние“.



В края на разговора адвокатката обобщи:



"Буди страх у мен това, че съдът се занимава с факти, за които никой няма обвинение и на които и прокуратурата не се позова. Прокуратурата поиска от съда единствено кметът да бъде задържан, защото те имали още да работят. Но Европейският съд казва ясно – задържането не е превантивно, за да се даде възможност да се работи. Съдът след това им създаде аргументи най-разнообразни, което не му е работа. Ето това ме притеснява“.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.