ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Адвокатката на Коцев: Това е напълно незаконно!
Адвокатката беше категорична, че решението за задържане на кмета е било неправомерно.
"Съдът толерира бездействието на прокуратурата и същевременно не спазва закона. Законът казва, че човек се задържа по конкретно обвинение и ако има обосновано подозрение за него. А прокуратурата, преди да задържи някого и да го обвини, събира доказателствата. Тоест, ако прокуратурата не е повдигнала обвинение, съдът не може да преценява, че такова престъпление би имало, за да го задържа. Това е напълно незаконно“, поясни тя.
В съдебната зала бяха прочетени показания на бизнесмен, твърдящ, че е бил потърсен за подкуп от 60 хиляди евро. Лулчева реагира остро:
"Всеки може да каже, че преди една година или преди пет месеца е бил застигнат от някой, който му е искал подкуп. Такива твърдения не могат да обосноват по никакъв начин, че кметът е извършил престъпление. Първо, защото кметът не му е искал. Второ, въпросната жена, която е посочена по име, категорично отрича да е имало такова нещо. И трето, свидетелят заявява най-разнообразни обстоятелства, за които вчера представихме доказателства, че лъже за конкретни неща.“
"Съдът каза, че няма да приеме доказателствата от нас, защото не били достоверни. Ние представихме документ. Тоест, освен че това няма нищо общо с кмета, съдът отказа дори да прецени, че не всичко с този свидетел е наред“, поясни тя.
Адвокатът постави акцент върху случая със зам.-кмета Диан Иванов, който първо дал показания срещу Коцев, а после ги оттеглил, твърдейки, че е бил заплашван.
"Поведението на прокуратурата и съда е скандално по отношение на този свидетел. Още на 15 или 16 юли той заяви, че е бил под натиск от служители на Комисията за противодействие на корупцията. Никой не образува незабавно дело, въпреки че това е съобщение за престъпление. Вчера прокурорката обясняваше, че той не бил пуснал сигнал. Какъв сигнал? Той пише по делото, че му е оказан натиск. Това е престъпление – да караш някого да лъже. Никой не образува дело. Никой не извърши проверка. Никой не пита Диан Иванов“, допълни тя.
По думите ѝ спрямо няколко лица, включително и Диан Иванов, са използвани специални разузнавателни средства.
Тя беше категорична: "Кметът няма никаква роля при провеждането на обществените поръчки. Единственото, което прави, е да назначи комисия и да подпише договор с избрания кандидат. Няма член на комисия, който да каже, че кметът се е бъркал или оказвал влияние“.
В края на разговора адвокатката обобщи:
"Буди страх у мен това, че съдът се занимава с факти, за които никой няма обвинение и на които и прокуратурата не се позова. Прокуратурата поиска от съда единствено кметът да бъде задържан, защото те имали още да работят. Но Европейският съд казва ясно – задържането не е превантивно, за да се даде възможност да се работи. Съдът след това им създаде аргументи най-разнообразни, което не му е работа. Ето това ме притеснява“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 30
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борисов пред пловдивския митрополит: След 100 години никой няма д...
15:40 / 13.09.2025
При проблеми с еврото къде може да се оплачем
15:30 / 13.09.2025
Вицепремиерът Зафиров: Това са двете алтернативи в момента
14:43 / 13.09.2025
Скандал на летище "Васил Левски", един задържан, друг в болница
14:44 / 13.09.2025
Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се дви...
13:29 / 13.09.2025
Обявиха частично бедствено положение
13:08 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS