Адвокат от Пловдив: Поръчахме 7 неща и всичко това за 60 евро

© Фейсбук "Ще Ви открехна на едно семейно кръчме в Неа Ираклица. Бащата лови рибата, майката стопанисва кръчмата, синове и снахи кой готви, кой сервира. Избираш си от охладената, поставена в тави пресна риба, приготвят ти я пред теб заедно с другите вкусотии, които си избрал.



Обядвахме там трима души - една рибена чорба, едно голямо бакаляро, една порция нещо като гръцка паеля, едни бейби калмарчета, една порция спагети с лангустини, патронче узо и каничка бяло вино. Всичко това за 60 евро. Храната беше уникално вкусна. Снимки не направих да не Ви стане пофтянка".



Из Фейсбука на адвокат Стефан Левашки от Пловдив.