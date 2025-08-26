ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат от Пловдив: Поръчахме 7 неща и всичко това за 60 евро
Обядвахме там трима души - една рибена чорба, едно голямо бакаляро, една порция нещо като гръцка паеля, едни бейби калмарчета, една порция спагети с лангустини, патронче узо и каничка бяло вино. Всичко това за 60 евро. Храната беше уникално вкусна. Снимки не направих да не Ви стане пофтянка".
Из Фейсбука на адвокат Стефан Левашки от Пловдив.
