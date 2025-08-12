ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат: Всеки български търговец ще пострада доста и ще дадем преимущество на чуждестранните сайтове
"Ако търговците рекламират в две валути, те няма да се допуснат от платформите. Ако го направят, ще бъдат уязвими и под ударите на закона. Ако в една реклама не са посочени цените, тя няма да е ефективна. Клиентите искат да видят всичко сега и веднага", коментира пред Bulgaria ON AIR адв. Галин Попов, който е изп. директор на Асоциацията на нехранителните продукти.
Според него всеки български търговец ще пострада доста и ще дадем преимущество на чуждестранните сайтове.
Адв. Попов се съгласи с твърдението, че актуалните промоции и оферти няма да достигат до българските потребители.
"В България нещата стават в 12 без 5, което поставя обществото в критична ситуация. Има срок до 8 октомври, в който проверяващите органи ще могат само да констатират нарушения. След 8 октомври, ако някой търговец е сбъркал, ще бъде глобен за повторност. Тази отсрочка не е окей и може да има последици", подчерта той.
Факторите за повишаването на цените не могат да бъдат изследвани прецизно от контролните органи, смята юристът от Асоциацията на нехранителните продукти.
"Нито имат тази експертиза, нито времето да го направят. Повишаването на цените е пазарен аспект. Държавата повиши с 10% заплащането в бюджетния сектор. Търсенето се увеличи и цените се вдигнаха. Хората стават по-богати, търсенето нараства и цените се вдигат", обясни адв. Попов.
"Бизнесът беше готов още преди поне два месеца. В последния момент се измислят нови правила. Изискват много голям ресурс, той струва много пари. Държавата създава условия за повишаване на цените, някой трябва да плати този ресурс. Не трябваше да занимаваме и да плашим хората с детайлите за етикетите. Няма смисъл да се всява паника", на мнение е той.
По думите му промяната на валутата не влияе на инфлацията и цените. Влияе говоренето и икономическите фактори като нарастващото потребление, на мнение е адв. Попов.
Той посочи още, че ако започнем да се снабдяваме с еврови банкноти на 15 декември, няма да се справим до 1 януари.
"Няма достатъчно работни дни, хората тогава пазаруват най-много. Нали банкнотите трябва да стигнат до търговците. Или ще стигнат по нормалния начин, или ще трябва да се работи денонощно", предупреди адв. Попов.
