|Адвокат: Собствениците в Елените не носят никаква отговорност
Част от тях възразяват срещу намерението за събаряне на хотел "Негреско", за който беше установено, че е изграден върху коритото на река.
Собствениците на пострадалите при потопа домове вече изразиха и готовност да търсят съдебна отговорност от държавата и местната власт.
Какви са правните възможности пред хората, чиито домове бяха засегнати при бедствието?
"В България съществува Закон за щети, причинени на граждани съгласно който държавата и общината отговарят за вреди от незаконосъобразни действия на техни служители при осъществяване на административна дейност. Съществува възможност пострадалите лица да предявят искови претенции срещу виновната администрация", това каза пред БНТ Дичко Янев - адвокат към Бургаска адвокатска колегия.
По думите му колективен иск не е възможен, защото вредите са в различни размери. По отношение на хотела "Негреско" той заяви, че "добросъвестните купувачи не носят никаква вина, тъй като те са получили правото на собственост, което е удостоверено от нотариата, на официални документи".
"Те не носят никаква отговорност, тъй като са легитимни собственици, удостоверени по съответния законен път".
Янев заяви, че собствениците по закон имат право на обезщетение.
