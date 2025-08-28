ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Адвокат: Добре че у нас не е разрешено свободното притежание на огнестрелно оръжие
В София служител на ЦГМ нокаутира двама тарикати, които се мъчат да свалят поставена им за неправилно паркиране скоба.
Майки се бият и си скубят косите пред пищящите си деца в столичен МОЛ.
Добре че у нас не е разрешено свободното притежание на огнестрелно оръжие, че щяхме да се изтрепем като пилци".
Това написа в социалната мрежа Фейсбук адвокат Стефан Левашки от Пловдив по повод някои от по-злободневните теми в милата ни Родина. Коментарите оставяме на Вас...
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 19 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Пожар в Рила
18:53 / 28.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Паскал с четири обвинения
18:54 / 28.08.2025
И резиденция "Банкя" попада в списъка с "ненужните" държавни имот...
18:54 / 28.08.2025
Прокурор: Експертизата доказва, че сбруята на парасейлинга е била...
17:40 / 28.08.2025
Инициативата за сексуалната връзка между учителя и ученичката дош...
17:35 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS