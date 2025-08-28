ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Адвокат: Добре че у нас не е разрешено свободното притежание на огнестрелно оръжие
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:21Коментари (1)798
©
"Мъж, облечен в предпазен костюм, влиза безпрепятствено в общинска служба в Димитровград, носейки две кофи с лайна и залива с тях началничката.

В София служител на ЦГМ нокаутира двама тарикати, които се мъчат да свалят поставена им за неправилно паркиране скоба.

Майки се бият и си скубят косите пред пищящите си деца в столичен МОЛ.

Добре че у нас не е разрешено свободното притежание на огнестрелно оръжие, че щяхме да се изтрепем като пилци".

Това написа в социалната мрежа Фейсбук адвокат Стефан Левашки от Пловдив по повод някои от по-злободневните теми в милата ни Родина. Коментарите оставяме на Вас...







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Този не мога да го разбера адвокат ли е или инфлуенсър? Редовно ръси мозък и споделя вълненията си. Явно, като адвокат не е особено ангажиран.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Пожар в Рила
18:53 / 28.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Паскал с четири обвинения
18:54 / 28.08.2025
И резиденция "Банкя" попада в списъка с "ненужните" държавни имот...
18:54 / 28.08.2025
Прокурор: Експертизата доказва, че сбруята на парасейлинга е била...
17:40 / 28.08.2025
Инициативата за сексуалната връзка между учителя и ученичката дош...
17:35 / 28.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Много скоро предстои сватба!
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
08:58 / 26.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ryanair свали от борда дете в неравностойно положение
Пожари 2025
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: