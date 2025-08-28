© Трима мъже са задържани като съпричастни в хулигански действия в Центъра за обществена подкрепа в Димитровград. Вчера стана ясно, че директорката на Центъра в града бе залята на работното си място с фекалии.



Тогава мъж нахлул и залял с фекалии жената. Кадри от охранителни камери показват как той влиза в общинската сграда, носейки две кофи.



Стига до една от стаите, след което маха капаците на кофите. Вижда се, че те са пълни с кафяво съдържание.



В хода на работата като заподозрени са задържани трима на възраст 34г. , 39 г. и 37г. Разследването под контрола на РП Хасково продължава.



