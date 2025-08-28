ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лиснаха две кофи с фекалии по общинска служителка
Тогава мъж нахлул и залял с фекалии жената. Кадри от охранителни камери показват как той влиза в общинската сграда, носейки две кофи.
Стига до една от стаите, след което маха капаците на кофите. Вижда се, че те са пълни с кафяво съдържание.
В хода на работата като заподозрени са задържани трима на възраст 34г. , 39 г. и 37г. Разследването под контрола на РП Хасково продължава.
преди 58 мин.
+2
