Ад на АМ "Тракия"! Автомобилите почти не се движат
Автор: Илиана Пенова 20:11
Ужасът на АМ "Тракия" продължава. Пътуващи съобщават, че се е образувало задръстване в посока Бургас, между София и Пловдив и става все по-сериозно. 

"Тапата започва на 21-ви километър, почти не се движим", казват шофьорите. 

По-рано днсе ви съобщихме, че километрична тапа има и в посока столицата.

Припомняме, че последните дни пътуващите прекараха часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел, а причината е ремонт на участък в платното към столицата.

От АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.

Шофирайте внимателно!


Aнонимен
преди 1 мин.
0
 
 
Държава няма, вие искате ред ,
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

