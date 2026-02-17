ИЗПРАТИ НОВИНА
АПИ със сериозно предупреждение
Автор: Елена Николова 14:17
© ФОКУС
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване днес и в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Очакванията на метеоролозите са за значителни валежи от дъжд, като за днес е обявен оранжев код за валежи от дъжд в 11 области, а с понижаване на температурите, той ще преминава в сняг. За утре, 18 февруари, прогнозите са в цялата страна дъждът да премине в сняг.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България, съобщава АПИ. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

АПИ напомня на шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция. Както и да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.


