|АПИ припомни денонощния телефон
Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Рожен“, "Превала“, както и за част от републиканските пътища в областите Русе, Смолян, Разград и Шумен. Ограничения са въведени в участъци от път I-5 Русе–Бяла, I-2 Русе–Разград–Шумен.
В област София временно продължава да ограничено преминаването по път II-82 София – Самоков в участъка при "Златна рибка“. Причината е паднала скална маса върху пътното платно. Обходното трасе е по път III-181 Бистрица – Железница – Ярема – Самоков.
За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате...
11:44 / 21.02.2026
11:44 / 21.02.2026
Две общини обявиха частично бедствено положение
10:55 / 21.02.2026
10:55 / 21.02.2026
Топ криминалист: На "Петрохан" тримата са ликвидирани, на Околчиц...
10:25 / 21.02.2026
10:25 / 21.02.2026
Усложнената зимна обстановка в България: Затворени пътища, снегов...
10:33 / 21.02.2026
10:33 / 21.02.2026
Сергей Станишев: БСП е в смъртна заплаха
10:00 / 21.02.2026
10:00 / 21.02.2026
Затвориха един от най-натоварените пътища в Родопите
09:47 / 21.02.2026
09:47 / 21.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
12:46 / 19.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
21:58 / 19.02.2026
