|АПИ предупреди за заснежени пътища и гъста мъгла в няколко области от страната
Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия, съобщават от АПИ.
Намалена видимост поради мъгла:
· Област Ловеч: Най-гъста мъгла – в района на Абланица (видимост до 50 м) и в района на Ловеч (до 100 м).
· Област Бургас: Значително намалена видимост в районите на Малко Търново, Царево и Босна (30-100 м).
· Област Сливен: В района на гр. Котел (до 100 м).
· Област Търговище: В района на Антоново (100-150 м).
· Област Плевен: Има гъста мъгла в района на Искър, където видимостта е силно намалена до 70 метра.
· Област Враца
