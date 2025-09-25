ИЗПРАТИ НОВИНА
АПИ и МВР да предприемат мерки за АМ "Тракия"
Автор: Вилислава Ветренска 15:22
© Фокус
виж галерията
Пълно безумие! Над 10 км колона на АМ "Тракия" - пълно е с тирове. За това сигнализира редовен читател на "Фокус".

Тапата е в посока София и е заради обявените от АПИ ремонти.

Шофьорите се питат защо от МВР и АПИ не са предприети мерки за органичаването на камионите заради тежкия трафик.

"Едно е сигурно - няма как до ноември месец, когато се очаква да настъпи краят на ремонта, това да се търпи", допълват те.

Същото е и положението около п.в. Гелеменово в района на Пазарджик. Опашките са километрични, а колите не помръдват.


