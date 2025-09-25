ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|АПИ и МВР да предприемат мерки за АМ "Тракия"
Тапата е в посока София и е заради обявените от АПИ ремонти.
Шофьорите се питат защо от МВР и АПИ не са предприети мерки за органичаването на камионите заради тежкия трафик.
"Едно е сигурно - няма как до ноември месец, когато се очаква да настъпи краят на ремонта, това да се търпи", допълват те.
Същото е и положението около п.в. Гелеменово в района на Пазарджик. Опашките са километрични, а колите не помръдват.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 700
|предишна страница [ 1/117 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията с...
13:42 / 25.09.2025
Момичета унижиха своя съученичка, карат я да целува обувки
13:11 / 25.09.2025
Бизнесмен: Смазани сме заради редуцирания достъп до големите вери...
12:41 / 25.09.2025
Президентът с остри критики към Делян Пеевски
12:29 / 25.09.2025
Не закачайте бате Коце: Емрах и Константин си спретнаха гонка с м...
12:30 / 25.09.2025
Едва 37% от месото, което консумираме, е българско
12:14 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS