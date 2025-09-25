© Фокус виж галерията Пълно безумие! Над 10 км колона на АМ "Тракия" - пълно е с тирове. За това сигнализира редовен читател на "Фокус".



Тапата е в посока София и е заради обявените от АПИ ремонти.



Шофьорите се питат защо от МВР и АПИ не са предприети мерки за органичаването на камионите заради тежкия трафик.



"Едно е сигурно - няма как до ноември месец, когато се очаква да настъпи краят на ремонта, това да се търпи", допълват те.



Същото е и положението около п.в. Гелеменово в района на Пазарджик. Опашките са километрични, а колите не помръдват.