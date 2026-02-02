ИЗПРАТИ НОВИНА
АПИ: Всички пътища в страната са изчистени и проходими
Автор: Елена Николова 13:53Коментари (0)174
©
Републиканските пътища са почистени и проходими при зимни условия. Над 1200 снегопочистващи машини обработваха настилките през последното денонощие. Това е най-големият им брой от началото на зимата. Работата продължава като прогнозата на метеоролозите е за силен северен вятър в Източна България. В Северна България максималните температури се очаква да достигнат между минус 7° и минус 4°, в Южна - между минус 3° и 2°. Жълт код за студено време е определен от синоптиците за по-голямата част от страната.

Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките срещу заледяване. Целта е почистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура".

Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

АПИ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.


