АПИ: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия. Трасетата се обработват
Автор: Емануела Вилизарова 12:47Коментари (0)323
©
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозата на метеоролозите е за снеговалежи в планинските райони, а в 10 области - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, София, Пловдив, Перник и Пазарджик, заради ниските температури са възможни поледици. Към момента сняг вали в областите Смолян, Плевен, Благоевград и Пазарджик. Червен код за обилни дъждове е определен от синоптиците в областите Смолян и Кърджали. От образувалата се снежна покривка в двете области се очаква и интензивно снеготопене.

В момента временно поради снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета по път II-37 Батак - Доспат в област Пазарджик, както и през проходите "Превала“ в област Смолян и "Троянски“ в област Ловеч.

Областните пътни управления следят прогнозите и предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата при зимни условия. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.


