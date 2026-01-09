ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПИ: Повишено внимание по магистралите
Припомняме, че страната ни бе връхлетяна от студен циклон, който донесе със себе си сняг. След обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Няма въведени кодове и предупреждения, пътищата се почистват. Карайте внимателно заради влошените зимни метеорологични условия.
За утрешния ден 10.01.2026 г. обаче, отново има въведени предупреждения за Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил, Силистра, Русе, Шумен, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали - оранжев код за дъжд и сняг. Жълт код е обявен за областите Добрич, Варна, Стара Загора, Благоевград, Пловдив, Плевен за вятър.
Има въведени ограничения в планинските проходи. Затворени целогодишно остават "Върбишки“, "Златишки“, а забрани за тежкотоварни МПС имат проходите: "Троянски“ – над 12 т "Котленски“ – над 20 т "Петрохан“ – над 12 т и МПС над 12 м "Шипка“ – тежкотоварни МПС над 12 т (до 31.03.2026 г.) Проходите "Дюлински“ и "Пампорово“ са забранени за МПС над 3,5 т, а "Вратник“ има забрана за МПС над 10 т в определени участъци. През прохода “Айтоски" има ограничение за МПС над 12 т в участъка Айтос – Ябълчево.
Останалите проходи са отворени за движение при зимни условия. Към момента пътната обстановка в София е нормална, а движението се извършва при зимни условия.
Внимавайте, защото има поледици и неизчистени пешеходни участъци! Градският транспорт изпълнява всички свои маршрути, а закъснения няма.
Още новини от Национални новини:
Приеха изменения в Наредбата за командировъчните средства при зад...
13:13 / 09.01.2026
НИМХ издаде предупреждения за 3 явления, едното от тях коварно
12:21 / 09.01.2026
Жена на 38 години, родена в Украйна, е в неизвестност от 31 декем...
12:49 / 09.01.2026
Важно за обмяната на банкноти и монети от левове в евро
13:08 / 09.01.2026
Мария Минчева: Липсата на работна сила продължава да бъде най-гол...
11:16 / 09.01.2026
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народо...
10:40 / 09.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
