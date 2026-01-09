ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
АПИ: Повишено внимание по магистралите
Автор: Марияна Стойчева 12:11Коментари (0)267
©
Пътната обстановка към този час в България е спокойна. Температурите в страната са между -12° и +1°С, времето е предимно облачно, със слаб до умерен вятър, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура“. Днес ще бъде предимно слънчево, информират синоптиците от НИМХ.

Припомняме, че страната ни бе връхлетяна от студен циклон, който донесе със себе си сняг. След обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Няма въведени кодове и предупреждения, пътищата се почистват. Карайте внимателно заради влошените зимни метеорологични условия. 

За утрешния ден 10.01.2026 г. обаче, отново има въведени предупреждения за Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил, Силистра, Русе, Шумен, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали - оранжев код за дъжд и сняг. Жълт код е обявен за областите Добрич, Варна, Стара Загора, Благоевград, Пловдив, Плевен за вятър. 

Има въведени ограничения в планинските проходи. Затворени целогодишно остават "Върбишки“, "Златишки“, а забрани за тежкотоварни МПС имат проходите:  "Троянски“ – над 12 т "Котленски“ – над 20 т "Петрохан“ – над 12 т и МПС над 12 м "Шипка“ – тежкотоварни МПС над 12 т (до 31.03.2026 г.) Проходите "Дюлински“ и "Пампорово“ са забранени за МПС над 3,5 т, а "Вратник“ има забрана за МПС над 10 т в определени участъци. През прохода “Айтоски" има ограничение за МПС над 12 т в участъка Айтос – Ябълчево.

Останалите проходи са отворени за движение при зимни условия. Към момента пътната обстановка в София е нормална, а движението се извършва при зимни условия.

Внимавайте, защото има поледици и неизчистени пешеходни участъци! Градският транспорт изпълнява всички свои маршрути, а закъснения няма.


Още по темата: общо новини по темата: 9
09.01.2026 »
09.01.2026 »
09.01.2026 »
09.01.2026 »
08.01.2026 »
08.01.2026 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Приеха изменения в Наредбата за командировъчните средства при зад...
13:13 / 09.01.2026
НИМХ издаде предупреждения за 3 явления, едното от тях коварно
12:21 / 09.01.2026
Жена на 38 години, родена в Украйна, е в неизвестност от 31 декем...
12:49 / 09.01.2026
Важно за обмяната на банкноти и монети от левове в евро
13:08 / 09.01.2026
Мария Минчева: Липсата на работна сила продължава да бъде най-гол...
11:16 / 09.01.2026
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народо...
10:40 / 09.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Пловдив и Южна България са включени в новия стратегически коридор "Черно море – Егейско море – Балтийско море"
Пловдив и Южна България са включени в новия стратегически коридор "Черно море – Егейско море – Балтийско море"
18:05 / 07.01.2026
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Правят филм за Лили Иванова
Зима 2025/2026 г.
Зимата ни изненада в началото на януари 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: