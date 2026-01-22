ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПИ: Близо 500 машини почистват снега по пътищата, възможни са ограничения в движението на места
Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково – Рибарица и през проходите "Превала“ и "Троянски“.
Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
АПИ апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.
