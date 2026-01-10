ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:04Коментари (0)176
© NOVA
Зимата поставя на изпитание всички шофьори, които ще тръгнат на път в събота. Вечерта температурите се очаква да паднат до минус 7 градуса, което ще доведе до заледяване на пътищата и проблеми с пътуването.  

"Според информацията от Ситуационния център към Агенция "Пътна инфраструктура“, няма сигнали за сериозни наводнения. Като цяло пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на цялата страна са почистени и проходими за движение при зимни условия". Това обясни директорът на "Ситуационния център и управление на трафика" към АПИ инж. Мирослав Ценов.

По думите му на фона на валежите - обстановката през изминалата нощ е била спокойна. " Има локални участъци, при които, поради обилните валежи от дъжд, тъй като температурата е около 0 градуса, се наблюдават значителни количества валежи. Мерките, които предприема АПИ, включват пълна мобилизация на всички машини в цялата страна. Извършват се основно дейности по противообледеняване и опесъчаване на пътните настилки", подчерта пред NOVA Ценов. 

В събота сутринта има снеговалежи в някои области –  Монтана, София, Перник, Пазарджик и Благоевград. Снеговалежите са основно във високите части на планините.  Всички проходи са почистени и проходими при зимни условия. Няма сериозно заснежени участъци. "Има ограничение за камиони над 12 тона при прохода Троян–Кърнаре", предупреди Ценов. 

Той посочи, че в петък към 17:00 часа машините за снегопочистване в страната са били около 250. В събота сутрин към 6:30 часа те вече са 415. "Това са машини за снегопочистване във всички 27 области на страната", допълни той. 

За свлачища и паднали дървета няма сериозни сигнали. "Водачи са сигнализирали за заледяване в участъци на тунел "Витиня“ на автомагистрала "Хемус“ и в района на Вакарел към автомагистрала "Тракия“. Там приоритетно са изпратени допълнителни машини за предприемане на мерки и опесъчаване", заяви шефът на "Ситуационния център и управление на трафика" към АПИ.

Ценов отправи призив към шофьорите - да бъдат внимателни и да не подценяват обстановката. "Въпреки всички тези призиви, много често се наблюдава как водачи – както на леки автомобили, така и на тежкотоварни – подценяват условията и не са подготвени, което създава предпоставки за опасност за останалите участници в движението. Имаше такива случаи през последните дни, при които заради неподготвени тежкотоварни автомобили се налагаше затваряне на определени участъци, докато бъдат изтеглени и пътят бъде почистен. Трябва да се движат наистина внимателно, със съобразена скорост, да не предприемат рискови маневри и отново напомням – да не изпреварват почистващата техника, защото има и такива случаи, а това е изключително опасно", предупреди той.


Още по темата: общо новини по темата: 261
10.01.2026 »
10.01.2026 »
10.01.2026 »
09.01.2026 »
09.01.2026 »
09.01.2026 »
предишна страница [ 1/44 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Карадимов: Предварителните апокалиптични прогнози не се сбъднаха
11:16 / 10.01.2026
Само в един град е измерена отрицателна температура
08:54 / 10.01.2026
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва оказването на...
10:05 / 10.01.2026
БСП избира новото си ръководство
08:31 / 10.01.2026
Внимавайте, когато ви изсипят шепа ресто в магазина
08:55 / 10.01.2026
Днес много от банките ще работят извънредно
08:30 / 10.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
22:33 / 08.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
10:40 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Природни стихии
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: