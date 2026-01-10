ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа
"Според информацията от Ситуационния център към Агенция "Пътна инфраструктура“, няма сигнали за сериозни наводнения. Като цяло пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на цялата страна са почистени и проходими за движение при зимни условия". Това обясни директорът на "Ситуационния център и управление на трафика" към АПИ инж. Мирослав Ценов.
По думите му на фона на валежите - обстановката през изминалата нощ е била спокойна. " Има локални участъци, при които, поради обилните валежи от дъжд, тъй като температурата е около 0 градуса, се наблюдават значителни количества валежи. Мерките, които предприема АПИ, включват пълна мобилизация на всички машини в цялата страна. Извършват се основно дейности по противообледеняване и опесъчаване на пътните настилки", подчерта пред NOVA Ценов.
В събота сутринта има снеговалежи в някои области – Монтана, София, Перник, Пазарджик и Благоевград. Снеговалежите са основно във високите части на планините. Всички проходи са почистени и проходими при зимни условия. Няма сериозно заснежени участъци. "Има ограничение за камиони над 12 тона при прохода Троян–Кърнаре", предупреди Ценов.
Той посочи, че в петък към 17:00 часа машините за снегопочистване в страната са били около 250. В събота сутрин към 6:30 часа те вече са 415. "Това са машини за снегопочистване във всички 27 области на страната", допълни той.
За свлачища и паднали дървета няма сериозни сигнали. "Водачи са сигнализирали за заледяване в участъци на тунел "Витиня“ на автомагистрала "Хемус“ и в района на Вакарел към автомагистрала "Тракия“. Там приоритетно са изпратени допълнителни машини за предприемане на мерки и опесъчаване", заяви шефът на "Ситуационния център и управление на трафика" към АПИ.
Ценов отправи призив към шофьорите - да бъдат внимателни и да не подценяват обстановката. "Въпреки всички тези призиви, много често се наблюдава как водачи – както на леки автомобили, така и на тежкотоварни – подценяват условията и не са подготвени, което създава предпоставки за опасност за останалите участници в движението. Имаше такива случаи през последните дни, при които заради неподготвени тежкотоварни автомобили се налагаше затваряне на определени участъци, докато бъдат изтеглени и пътят бъде почистен. Трябва да се движат наистина внимателно, със съобразена скорост, да не предприемат рискови маневри и отново напомням – да не изпреварват почистващата техника, защото има и такива случаи, а това е изключително опасно", предупреди той.
