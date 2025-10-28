ИЗПРАТИ НОВИНА
9000 лева месечно – толкова получават средно съдиите, прокурорите и следователите в България
Автор: Цоня Събчева 20:15Коментари (0)0
©
България е държавата в Европейския съюз, която отделя най-много средства от брутния си вътрешен продукт за правосъдие, тя е №1 по разходи за прокурори и прокурорска администрация, а за съдии и съдебна администрация – на пето място. Това каза правният експерт в Института за пазарна икономика Иван Брегов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Средната заплата за съдия, прокурор и следовател е около 9000 лева – възнаграждение, типично за висша ръководна позиция в немския индустриален сектор, посочи той. Проблемът според него не е толкова във високите заплати, а в силно раздутия щат. "При незает щат от 700 длъжности тази година, догодина ВСС ще обяви конкурс за още 150 нови щата. Когато тези щатове не се заемат, останалите средства от годишния бюджет ВСС ги разпределя като бонуси между редовите съдии, прокурори и следователи и по този начин вдига все повече и повече възнагражденията, по един доста странен начин. Съдебната власт има право на свой самостоятелен бюджет, но не и за това да се обяви за отделна държава в държавата“, заяви Иван Брегов.

Проблем е неравномерната натовареност на част от съдилищата в страната. "ВСС изхарчиха 5 милиона европейско финансиране за създаване на модел на съдебната власт, за прекрояване на съдебната карта и не постигнаха нищо, просто не си свършиха работата“, коментира правният експерт.

За да се свие раздутият щат, на първо място ВСС може да спре предвидените конкурси за догодина. Формирането на възнагражденията според него трябва да се основава на процент от БВП. Съдиите и прокурорите, които достигнат 65 години, пък трябва да бъдат пенсионирани и на тяхно място да не се открива нов щат.

"Така ще имаме някаква по-справедлива щатна разпределеност, а нека заплатите останат високи, за да не вървят корупционни практики. Паралелно с това – да бъдат разследвани корупционните скандали и да бъдат идентифицирани техните източници. Мрежите на влияние на Пепи Еврото и на Мартин Божанов-Нотариуса показват, че не само липсва освобождаване и дисциплинарно наказване на корумпираните съдии, прокурори и следователи, а че те просто си работят на частен абонамент към цели корупционни мрежи. Никой в прокуратурата не разследва тези мрежи на влияние. ВСС не се занимава с тези проблеми и не идентифицира кои са "гнилите ябълки“ в звеното на правосъдието. По корупционните схеми "Осемте джуджета“ изтичат постоянно кадри как на висши прокурори и съдии са им били набивани канчетата как да решават делата и преписките си и все още ВСС и прокуратурата не са разкрили нищо от това“, посочи Иван Брегов.







