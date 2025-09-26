ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
70 евро могат да гарантират сигурност за 72 часа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:01Коментари (0)1184
©
Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува анализ със символичното заглавие "Запазете спокойствие и дръжте пари в брой“ (Keep Calm and Hold Cash), в който отправя необичаен апел към гражданите на Европейския съюз: да поддържат налични парични средства у дома като средство за защита при извънредни ситуации.

Докладът разглежда четири ключови събития от последните години – пандемията от COVID-19, войната в Украйна, мащабното прекъсване на електрозахранването на Иберийския полуостров през април 2025 г. и дълговата криза в Гърция. Според авторите на изследването – икономистите Франческа Фаела и Алехандро Самора-Перес – именно кешът играе решаваща роля за поддържане на основните разплащания, когато дигиталните системи не функционират.

ЕЦБ посочва примери от Нидерландия, Австрия и Финландия, където властите съветват гражданите да разполагат с поне 70 евро на човек – приблизително 137 лева. Тази сума се смята за достатъчна да покрие жизненоважни нужди като храна, лекарства и гориво за период от около 72 часа при срив на електронните услуги.

Особено показателен е случайят от 28 април 2025 г., когато прекъсване на електрозахранването остави над 50 милиона души в Испания и Португалия без достъп до електронни плащания. Разходите с карти в засегнатите региони спаднаха с близо 40%, а онлайн търговията – с 54%. Междувременно банкоматите в незасегнатите райони бяха масово използвани, като тегленията нараснаха рязко. Дори след възстановяването на електрозахранването хората продължиха да изтеглят средства, за да подсигурят лични резерви.

Подобни тенденции се наблюдаваха и по време на пандемията, когато за първите две години резервите от евробанкноти нараснаха с 140 милиарда евро – над два пъти повече от обичайния годишен ръст.

В анализа банкнотите са определени като "запасната гума“ на платежната система – елемент, който може да не се използва ежедневно, но е незаменим при отказ на основната инфраструктура. В тази връзка Финландия вече разработва специални банкомати, устойчиви на сривове, способни да отпускат пари дори при изключени централни банкови системи.

ЕЦБ подчертава, че макар електронните плащания да доминират в ежедневието, именно наличният кеш остава най-сигурният инструмент за гражданите в условия на криза.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Разследване: Нулева ефективност от "засиления" контрол на НЗОК!
08:42 / 26.09.2025
Днес е голям църковен празник! Ако духа тих и слаб вятър - очаква...
08:05 / 26.09.2025
Имаме право на над 10 различни видове отпуск – свикнали сме да по...
08:06 / 26.09.2025
Силен вятър на изток, дъжд на запад, сняг в Рила и Пирин
08:07 / 26.09.2025
Проф. Драгомир Иванов говори за антибиотичната резистентност, коя...
23:04 / 25.09.2025
Гневната Лияна Панделиева: Прости родители – безхаберни деца
22:09 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
19:37 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
12:01 / 24.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Международен технически панаир 2025
Водна криза
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: