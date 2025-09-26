70 евро могат да гарантират сигурност за 72 часа

© Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува анализ със символичното заглавие "Запазете спокойствие и дръжте пари в брой“ (Keep Calm and Hold Cash), в който отправя необичаен апел към гражданите на Европейския съюз: да поддържат налични парични средства у дома като средство за защита при извънредни ситуации.



Докладът разглежда четири ключови събития от последните години – пандемията от COVID-19, войната в Украйна, мащабното прекъсване на електрозахранването на Иберийския полуостров през април 2025 г. и дълговата криза в Гърция. Според авторите на изследването – икономистите Франческа Фаела и Алехандро Самора-Перес – именно кешът играе решаваща роля за поддържане на основните разплащания, когато дигиталните системи не функционират.



ЕЦБ посочва примери от Нидерландия, Австрия и Финландия, където властите съветват гражданите да разполагат с поне 70 евро на човек – приблизително 137 лева. Тази сума се смята за достатъчна да покрие жизненоважни нужди като храна, лекарства и гориво за период от около 72 часа при срив на електронните услуги.



Особено показателен е случайят от 28 април 2025 г., когато прекъсване на електрозахранването остави над 50 милиона души в Испания и Португалия без достъп до електронни плащания. Разходите с карти в засегнатите региони спаднаха с близо 40%, а онлайн търговията – с 54%. Междувременно банкоматите в незасегнатите райони бяха масово използвани, като тегленията нараснаха рязко. Дори след възстановяването на електрозахранването хората продължиха да изтеглят средства, за да подсигурят лични резерви.



Подобни тенденции се наблюдаваха и по време на пандемията, когато за първите две години резервите от евробанкноти нараснаха с 140 милиарда евро – над два пъти повече от обичайния годишен ръст.



В анализа банкнотите са определени като "запасната гума“ на платежната система – елемент, който може да не се използва ежедневно, но е незаменим при отказ на основната инфраструктура. В тази връзка Финландия вече разработва специални банкомати, устойчиви на сривове, способни да отпускат пари дори при изключени централни банкови системи.



ЕЦБ подчертава, че макар електронните плащания да доминират в ежедневието, именно наличният кеш остава най-сигурният инструмент за гражданите в условия на криза.