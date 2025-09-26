ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|70 евро могат да гарантират сигурност за 72 часа
Докладът разглежда четири ключови събития от последните години – пандемията от COVID-19, войната в Украйна, мащабното прекъсване на електрозахранването на Иберийския полуостров през април 2025 г. и дълговата криза в Гърция. Според авторите на изследването – икономистите Франческа Фаела и Алехандро Самора-Перес – именно кешът играе решаваща роля за поддържане на основните разплащания, когато дигиталните системи не функционират.
ЕЦБ посочва примери от Нидерландия, Австрия и Финландия, където властите съветват гражданите да разполагат с поне 70 евро на човек – приблизително 137 лева. Тази сума се смята за достатъчна да покрие жизненоважни нужди като храна, лекарства и гориво за период от около 72 часа при срив на електронните услуги.
Особено показателен е случайят от 28 април 2025 г., когато прекъсване на електрозахранването остави над 50 милиона души в Испания и Португалия без достъп до електронни плащания. Разходите с карти в засегнатите региони спаднаха с близо 40%, а онлайн търговията – с 54%. Междувременно банкоматите в незасегнатите райони бяха масово използвани, като тегленията нараснаха рязко. Дори след възстановяването на електрозахранването хората продължиха да изтеглят средства, за да подсигурят лични резерви.
Подобни тенденции се наблюдаваха и по време на пандемията, когато за първите две години резервите от евробанкноти нараснаха с 140 милиарда евро – над два пъти повече от обичайния годишен ръст.
В анализа банкнотите са определени като "запасната гума“ на платежната система – елемент, който може да не се използва ежедневно, но е незаменим при отказ на основната инфраструктура. В тази връзка Финландия вече разработва специални банкомати, устойчиви на сривове, способни да отпускат пари дори при изключени централни банкови системи.
ЕЦБ подчертава, че макар електронните плащания да доминират в ежедневието, именно наличният кеш остава най-сигурният инструмент за гражданите в условия на криза.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Разследване: Нулева ефективност от "засиления" контрол на НЗОК!
08:42 / 26.09.2025
Днес е голям църковен празник! Ако духа тих и слаб вятър - очаква...
08:05 / 26.09.2025
Имаме право на над 10 различни видове отпуск – свикнали сме да по...
08:06 / 26.09.2025
Силен вятър на изток, дъжд на запад, сняг в Рила и Пирин
08:07 / 26.09.2025
Проф. Драгомир Иванов говори за антибиотичната резистентност, коя...
23:04 / 25.09.2025
Гневната Лияна Панделиева: Прости родители – безхаберни деца
22:09 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS