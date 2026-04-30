Днес новоизбраните депутати от 52-рото Народно събрание се събраха на първото си заседание. След изказвания на парламентарно представените партии бе избран председател на новия парламент – Михаела Доцева от формацията "Прогресивна България“, свързвана с президента Румен Радев.

В рамките на заседанието бяха сформирани и шест парламентарни групи. Те са толкова, а не пет, защото след решение на извънредна лидерска среща от предходния ден, на която бе решено коалицията ПП–ДБ да бъде разделена на две отделни парламентарни групи.

След първото си заседание новоизбраните депутати от 52-рото Народно събрание пристъпиха към избор на заместник-председатели на парламента. На постовете бяха избрани представители на всички парламентарни сили: Иван Ангелов от "Прогресивна България“, Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, Айтен Байрям Сабри от ДПС, Атанас Атанасов от "Демократична България“, Стою Стоев от "Продължаваме промяната“, както и Цончо Ганев от "Възраждане“.

По численост най-голямата парламентарна сила е "Прогресивна България“ с 131 народни представители, което ѝ дава възможност да формира самостоятелно правителство. След нея се нарежда коалицията ГЕРБ-СДС със 39 депутати. "Продължаваме промяната“ разполага с 16 народни представители, "Демократична България“ - с 21, също толкова има и ДПС, а "Възраждане“ е най-малката група с 12 депутати.

Председателят на парламента прочете официалните заявления за създаване на парламентарните групи и утвърди техните ръководства.

Ръководствата на групите са както следва: "Прогресивна България“ - Петър Витанов, ГЕРБ–СДС - Бойко Борисов, ДПС - Делян Пеевски, "Демократична България“ - Надежда Йорданова, "Продължаваме промяната“ - Николай Денков, а "Възраждане“ - Костадин Костадинов.