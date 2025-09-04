ЗАРЕЖДАНЕ...
|5000 лева чиста заплата, но желаещи няма
"Офертата е съвсем реална – 5000 лв. чиста заплата още при започване на специализацията. Болницата търси повече от 15 специализанти по основни специалности, но интересът е нулев“, коментира пред БНР директорът д-р Минко Михов.
Ръководството на болницата предлага допълнителни стимули, като осигуряване на общинско жилище или покриване на транспортни разходи за лекари от други градове. Освен това, младите специалисти могат да се възползват от безплатно обучение и повишаване на квалификацията в белгийска клиника – партньор на здравното заведение.
"Повечето протести на младите лекари са насочени към желанието да специализират в определени болници в София, Пловдив или Варна. Всички останали болници в страната, включително нашата, не представляват интерес“, допълни д-р Михов.
Според него областните и общински болници дават възможност на младите лекари да натрупат повече практически опит в сравнение с университетските клиники. Последната група специализанти започна работа в Габрово преди три години, като оттогава интересът към работа в болницата е минимален.
Ситуацията е още по-тежка при медицинските сестри – около 40 са вакантните места. Болницата и местната власт предлагат стипендии за обучение, но ефектът ще се усети след няколко години. За привличане на млади кадри се провеждат кампании сред учениците в областта, като се акцентира на предимствата на медицинските професии.
Недостигът на персонал вече се отразява на обслужването на пациентите. Директорът посочва, че отношението на лекарите и персонала към болните е причината за 80% от постъпилите оплаквания.
Кадровата криза поставя под риск осигуряването на болнична помощ за цялата област. Закриването на част от дейността би лишило жителите от базова медицинска помощ, като най-силно засегнати ще бъдат социално уязвимите групи.
