|500-годишен дъб в Старо Железаре вече е със статут на защитено вековно дърво
Могъщият дъб е жива връзка между поколенията – свидетел на цели исторически епохи и част от природното и културно наследство на региона, чието опазване е общ дълг. Той е на около пет века – възраст, която връща назад времето далече преди периода на българското Възраждане и първите заселници в района на днешно Старо Железаре. Любопитен факт е, че самото село възниква едва през XVII век, което означава, че дъбът е по-стар дори от него. Докато в Хисаря местните жители още са използвали старите римски терми и крепостни стени, а в Европа бушувала епохата на Великите географски открития, това дърво вече е пускало първите си корени.
Днес то се извисява на 30 метра височина, със стъбло в основата от 6,7 метра обиколка и впечатляващ силует, който се вижда отдалеч. Въпреки възрастта си, вековният дъб е в добро фитосанитарно състояние и има изключителна консервационна, научна, културна и историческа стойност. Именно затова той вече е вписан както в държавния регистър, така и в регионалния на РИОСВ – Пловдив. Предстои да бъде обозначен с информационна табела.
Съгласно Закона за биологичното разнообразие, собственикът на имота – община Хисаря, е длъжен да пази дървото от увреждане и унищожаване, да съобщаваза промени в състоянието му и да съгласуват с екоинспекцията дейностите за неговото поддържане и опазване.
Предложението за защита е направено от Асоциацията на парковете в България.
