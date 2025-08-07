ЗАРЕЖДАНЕ...
|5 храни и напитки, които да консумираме за здрави бъбреци
Както е и с всички други органи, има как да подпомогнем функцията и на бъбреците чрез приема на някои полезни храни и напитки.
Ето общо пет, на които е добре да наблегнем, за да имаме здрави бъбреци.
Краставици
Добре знаем, че краставиците имат високо съдържание на вода. И освен че са хидратиращи и освежаващи, имат и диуретичен ефект, който помага да предотвратим образуването на камъни в бъбреците и да осигурим по-доброто функциониране на органите.
Целина
Друг нискокалоричен зеленчук, който също действа като естествен диуретик, е цилината. Благодарение на това негово качество се увеличава производството на урина и съответно извеждането на токсини от тялото ни.
Мазни риба
Консумацията на мазни риби като сьомга и риба тон, които съдържат омега-3 мазнини, могат да понижат нивата на мазнините в кръвта и леко да намалят кръвното налягане. А тъй като високото кръвно налягане крие риск за развитието и на бъбречни заболявания, естественото му понижаване може да ни помогне да предпазим бъбреците.
Цитрусови плодове
Лайм, лимон, портокали - все цитрусови плодове, които ни хидратират добре и подпомагат изхвърлянето на токсини. Това тяхно свойство се дължи на високите нива на цитрат, който може да предотврати образуването на камъни в бъбреците. Осен това намаляват киселинността на урината - друг фактор, който подпомага здравето на бъбреците.
Вода
И последна по ред, но не и по важност, е водата. Не бива да я пренебрегваме, тъй като тя играе най-важната роля в прочистването и детоксикацията на бъбреците. Чрез нея подпомагаме изхвърлянето на токсини от организма, а също и естественото възстановяване на бъбреците, пише The Times of India, цитиран от lifestyle.bg.
