|33-годишен мъж почина на място при катастрофа в Старозагорско
По първоначална информация е самокатастрофирал л.а. "Ауди", управляван от 33-годишен мъж. Водачът е починал на място.
В РУ-Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.
