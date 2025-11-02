ЗАРЕЖДАНЕ...
|3 хиляди лева става стартовата заплата на медицинските сестри
Началната заплата на лекар без специалност ще е над 1800 евро, посочи Тасков. Той подчерта, че с отпускането на тези средства от бюджета ще бъдат повишени възнагражденията и за другите работещи в сферата на болничната помощ – лаборанти, инженери, фармаколози.
Тези 260 милиона евро ще бъдат преведени от държавата като транш към Националната здравноосигурителна каса, но целево и ще бъдат само и единствено за заплати, подчерта Тасков. По думите му повишението на възнагражденията няма да натовари бюджетите на болниците. Тази стъпка, която се прави, би трябвало да успокои точно най-онеправданите съсловия в медицината - специалистите за здравни грижи и лекарите без специалност, каза още Тасков. По думите му с част от осигурените от държавата средства ще бъдат подкрепени и работещите в трансфузионните центрове.
Психиатриите остават извън обхвата на сумата, те ще продължат да бъдат на издръжка от Министерството на здравеопазването (МЗ). По думите на Тасков за тях е реализирано увеличение през миналата година. На финансиране изцяло от МЗ ще останат и центровете за спешна помощ.
Важното е, че към тези структури в болничната помощ, където напрежението с право беше най-голямо, ще бъде насочен финансов ресурс, подчерта Тасков. Според него осигуряването на парите е стъпка не толкова към успокояване, а към нормализиране на системата, защото иначе има риск страната да остане без специалисти. Важното е, че вече младите хора ще са наясно, когато завършат и ще работят като сестри, или лекари, колко ще получават като основна базова заплата, а след това - според квалификацията, сумата се увеличава, посочи Тасков. Той изрази надежда, че размерът на новите заплати вече ще преустанови практиката завършилите медицински сестри да търсят реализация в салони за красота или в чужбина.
Тасков коментира още, че сега задачата е да се засили контролът в системата на здравеопазването и да се сведат до минимум възможностите за източване на касата, особено като се има предвид, че обществото е изключително чувствително към здравеопазването.
