3 хиляди лева става стартовата заплата на медицинските сестри
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:34Коментари (0)237
С осигуряването на 260 милиона евро от бюджета, стартовата заплата на медицинските сестри вече ще бъде 125 процента от средната заплата, като сумата е над 3 хиляди лева. Това каза за БТА д-р Десислав Тасков, член на парламентарната комисия по здравеопазване. Той говори за финансирането на системата пред участниците в Седмия национален конгрес на Българския лекарски съюз, който се провежда в комплекс "Св.св. Константин и Елена“ край Варна.

Началната заплата на лекар без специалност ще е над 1800 евро, посочи Тасков. Той подчерта, че с отпускането на тези средства от бюджета ще бъдат повишени възнагражденията и за другите работещи в сферата на болничната помощ – лаборанти, инженери, фармаколози. 

Тези 260 милиона евро ще бъдат преведени от държавата като транш към Националната здравноосигурителна каса, но целево и ще бъдат само и единствено за заплати, подчерта Тасков. По думите му повишението на възнагражденията няма да натовари бюджетите на болниците. Тази стъпка, която се прави, би трябвало да успокои точно най-онеправданите съсловия в медицината - специалистите за здравни грижи и лекарите без специалност, каза още Тасков. По думите му с част от осигурените от държавата средства ще бъдат подкрепени и работещите в трансфузионните центрове.

Психиатриите остават извън обхвата на сумата, те ще продължат да бъдат на издръжка от Министерството на здравеопазването (МЗ). По думите на Тасков за тях е реализирано увеличение през миналата година. На финансиране изцяло от МЗ ще останат и центровете за спешна помощ.

Важното е, че към тези структури в болничната помощ, където напрежението с право беше най-голямо, ще бъде насочен финансов ресурс, подчерта Тасков. Според него осигуряването на парите е стъпка не толкова към успокояване, а към нормализиране на системата, защото иначе има риск страната да остане без специалисти. Важното е, че вече младите хора ще са наясно, когато завършат и ще работят като сестри, или лекари, колко ще получават като основна базова заплата, а след това - според квалификацията, сумата се увеличава, посочи Тасков. Той изрази надежда, че размерът на новите заплати вече ще преустанови практиката завършилите медицински сестри да търсят реализация в салони за красота или в чужбина.

Тасков коментира още, че сега задачата е да се засили контролът в системата на здравеопазването и да се сведат до минимум възможностите за източване на касата, особено като се има предвид, че обществото е изключително чувствително към здравеопазването.







