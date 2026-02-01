ЗАРЕЖДАНЕ...
|290 снегорина обработват републиканските пътища у нас
Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Рожен“, "Превала“ и "Печинско“ в област Смолян, по път III-865 Ардино – Кърджали в област Кърджали, път II-19 Симитли – Разлог през прохода "Предела“ и път II-84 Юндола – Разлог в област Благоевград, път II-84 Велинград – Юндола и път III-842 Белово – Юндола в област Пазарджик. Ограничено е движението на МПС над 12 т през "Троянски“ проход. През проходите "Превала“ и "Пампорово“ преминаването е задължително с вериги.
За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
ФОКУС съобщава, че обстановката на АМ "Тракия" става все по-тежка. Репортер на ФОКУС предупреди за образувана колона от автомобили около 66 км посока столицата и за километрична тапа, и в посока Пловдив.
