25% разлика в цената на един продукт между селски магазин и супермаркет

© Властта призовава потребителите да сравняват цените по магазините и така да изберат откъде да купят една стока най-изгодно.



Често обаче един и същ продукт се оказва с разлика от 1-2 стотинки, при сравняване на брошури на големи търговски вериги.



Сигнал до Bulgaria ON AIR показва фрапираща разлика в цената на продукт, който не е от малката или голямата потребителска кошница, но вероятно не е изключение при формирането на цените.



Пакетирани сладки, популярни като "сълзици", в село Житен струват 2,80 лв.



В голяма верига супермаркети същият продукт струва 3,39 лв.



Разликата е 59 стотинки, което на фона на по-ниската цена представлява разлика от близо 25% - допълнителна печалба за търговската верига.



Магазинът с по-ниската цена е на 20 км от центъра на София.