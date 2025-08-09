ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
2203 пощенски станции стават места за обмен на евро
Автор: ИА Фокус 11:26Коментари (1)173
©
"Български пощи" ще извършват обмяната на левове в евро в 2203 станции в страната, включително в най-отдалечените населени места без банкови клонове. Подготвени сме да започнем от 1 януари 2026 г., като първите шест месеца услугата ще бъде безплатна – това заяви изпълнителният директор на "Български пощи" Цветелина Стоилкова пред БНТ. 

Ремонт и преместване на клонове

В пловдивското село Катуница, където пощата е с пробит покрив, се търси решение за преместване или ремонт.

"Разговаряхме с колегите от Пловдив и с кмета на селото. Имаме неговото одобрение пощата да се премести в общинската сграда. Очакваме и официално потвърждение от кмета на общината. Ако това не се случи, ще търсим варианти за ремонт, защото в малките населени места алтернативи почти няма", коментира Стоилкова.

Тя подчерта, че безопасността на хората е приоритет:

"Важното е жителите да не чакат на опашка с опасност покривът да падне върху главите им."

Как ще работи обмяната?

Обмяната ще се извършва в населени места без банки, като:

суми до 1000 лв. – обмен на момента

суми над 1000 лв. – със заявка, изпълнение за 3–5 работни дни

в 954 станции ще се приемат заявки за обмен до 10 000 лв.

"Нашите служители са опитни и добре познати в малките населени места. Ще ги оборудваме с банкнотоброячни и монетоброячни машини, за да обслужват хората бързо и ефективно", обясни Цветелина Стоилкова.

Сигурност и защита от измами

Според нея, ключова мярка е цялостната охрана на процеса:

"Ще имаме видеонаблюдение с висока резолюция, сигнално-охранителни системи, детектори за фалшиви банкноти. Работим с частни охранителни фирми и МВР, за да гарантираме спокойствието на хората."

 Стоилкова предупреди гражданите да не се доверяват на случайни лица:

"Основният ни съвет е прост – обменяйте пари само в пощите. Това е сигурно място, парите идват от обслужващата банка, а не от съмнителни източници. Няма риск да получите фалшиви банкноти."

Тя допълни, че за селата се работи и с кметските наместници:

"Ще проведем срещи с населението, за да обясним как да се предпазят от измами. Освен това ще разпространим листовки, брошури и плакати с важна информация."

Доставка на средства и логистика

"Банкнотите ще се зареждат от обслужващата ни банка, която работи с Българската народна банка. По определени маршрути, с охранителна инкасо компания, ще се извършва зареждането и връщането на средствата", уточни Стоилкова.


Още по темата: общо новини по темата: 1181
09.08.2025 "Бурканбанк" и еврото - какво да правим със скътаните под юргана пари?
08.08.2025 Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити!
08.08.2025 Собственик на обменни бюра: Няма причина да бързате, има достатъчно евро
08.08.2025 КЗП с важни инструкции към търговците относно еврото
08.08.2025 Собственик на магазин: Клиентите ми се объркват и казват: "А, колко е евтино!", а то било в евро
08.08.2025 Експерти се притесняват от нелоялно закръгляне на цените в полза на
търговеца
предишна страница [ 1/197 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 1 мин.
0
 
 
И за какво заявка до 5 дена ....нареждам се през 5 минути и обменям 10 пъти по 999 лева ....?????.....за какво го правят не знам.....само да дразнят хората
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Бащата на Сияна: Експертизата за катастрофата е дискредитирана
10:56 / 09.08.2025
Какви рискове крие бурното море?
10:24 / 09.08.2025
Салмонелата и чревните инфекции по настъпват по морето
09:36 / 09.08.2025
Гроздан Караджов: Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е б...
09:19 / 09.08.2025
България е в топ 5 в Европа по продажби на жилища
08:56 / 09.08.2025
Райският газ и парализата: За кошмара да проиграеш здравето си за...
09:18 / 09.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
На 32 с нова визия
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Здравко Жилов загуби брат си, снаха си и двете им деца при пожар
Хороскоп за деня
Световна черна хроника
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: