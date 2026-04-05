Горно Къпиново е село в Южна България. То се намира в община Кирково, област Кърджали. Селото отстои на 13 км от общинския център Кирково. Населението му е 220 души към 31 декември 2024 г. според данните на НСИ. То е най-южното населено място в България

Най-близки градове са: Джебел на 39 км, Момчилград и Златоград на 43 км и областният център Кърджали на 58 км. Селото се намира на 26 км от ГКПП Маказа - Нимфея и на 145 км от Пловдив.

Село Горно Къпиново се намира в Източните Родопи. В подножието на връх Вейката и Гюмюрджински снежник. Селото е разположено по левия бряг на река Къзълач, която извира на 3 км над селото от местността Караджова падина на границата с Гърция.

В миналото селото са го назовавали с името "Малъта“, а на съседното Долно Къпиново – "Къпиньо“ = Къпиново, откъдето се предполага, че са били от една обща селищна структура към с. Чакаларово.

Селото е изходен пункт за разходки из защитена местност Гюмюрджински снежник и за походи към връх Вейката (или Карлък, наричан от възрастните хора), откъдето се открива прекрасна панорама към Бяло море от българска територия. Връх Вейката се намира на 4-6 часа път от селото и е с височина 1463 метра.

Гюмюрджински снежник е с площ от 1926.40 ха. Гюмюрджински снежник е най-голямата защитена местност в Източните Родопи, обявена е с цел опазване на вековни букове и смесени гори и находища на застрашени видове растения и животни. Тук може да видите скален орел, кафява мечка, а също и черен кълвач. В района се срещат 11 вида растения и 5 вида животни, включени в Червената книга на България. С особена ценност са горите от балканския ендемит планински явор и находището на балканския ендемит родопски крем – единствено в Източните Родопи и едно от малкото в страната.