|21-годишен учител: Отказвам да мълча!
"Това не е модерност – това е престъпна безотговорност“, заявява Богданов, като ясно насочва отговорността не към учениците, а към държавата и нейната липса на реален контрол.
По думите му децата не могат да бъдат обвинявани за среда, в която отсъстват ясни правила и последствия.
"Учениците не са виновни. Виновна е държавата, която абдикира от контрола си“, подчертава той. Когато ограниченията липсват, всичко започва да изглежда нормално и допустимо.
"Когато всичко е позволено, децата го приемат като норма“, допълва учителят, свързвайки това с нарастващата агресия, липсата на дисциплина и гаменското поведение в училищна среда.
Богданов е категоричен, че училището не може и не бива да компенсира провалите на държавните политики.
"Като учител на 21 години отказвам да мълча. Училището не е сметище за провалени политики“, казва той, като настоява, че възпитанието е невъзможно без ясно поставени граници. Според него "свободата без контрол е хаос“.
В позицията си младият учител отхвърля формалните реакции и кампанийното мислене. Вместо това той настоява за конкретни и ефективни мерки:
"Искам ясни забрани, реален контрол и строги санкции. Не кампании. Не оправдания. Не мълчание.“
Посланието му завършва с предупреждение, което надхвърля рамките на образователната система и засяга бъдещето на обществото като цяло:
"Ако държавата не защитава децата си, тя ги губи. А ние вече ги губим.“
