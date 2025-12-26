2026 година може да сложи край на бизнеса на много хора

© Въвежда се задължителен тест за алергия преди боядисване във фризьорски салон от догодина. Това предвиждат нови, по-строги правила за стилисти, козметици и татуисти, които подготвя Министерството на здравеопазването.



От бранша предупреждават, че някои от изискванията са непосилни и може да се стигне до фалити.



Даниела Тенчева - Георгиева е собственик на фризьорски салон в Хасково и има 34-годишен стаж. Досега в практиката си не е имала клиент с алергична реакция към боя за коса.



"Винаги сме правили тестове за боядисване преди всяко боядисване и къдрене, но само когато е първи път. При всяко посещение да се правят тези тестове за мен е безсмислено", каза Георгиева.



"Аз се боядисвам от 20 години и мисля, че е напълно излишно", посочи Петя Атанасова от Хасково.



Промените, които ще засегнат над 24 000 обекта в страната, включват още определена минимална квадратура в помещенията, задължително разстояние



между работните места и стаи за отдих.



"Аз отговарям на тези изисквания, но какво се случва с малките салони? Просто загиват", коментира Георгиева.



Основната цел на на новата наредба е повишаване на качеството и безопасността на услугите. От бранша обаче предупреждават за фалити, информира Bulgaria On Air.