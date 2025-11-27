ИЗПРАТИ НОВИНА
2-месечно бебе с 1 млн. левкоцити в кръвта бе спасено от докторите на две столични болници
Автор: Десислава Томева 13:36 / 27.11.2025
Със съвместни усилия, добра колаборация и демонстрирана истинска смелост, лекари от Интензивното отделение на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев“ и Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ“ спасиха живота на 2-месечно бебе с 1 000 000 левкоцити в кръвта.

Денят 16 ноември 2025 г. с нищо не подсказва за екшъна, достоен за холивудски сценарий, който ще се разиграе в по-късните часове вечерта. Родителите на бебето, което от десетина дни е загубило апетит и става все по-отпаднало, търсят консултация с дежурния педиатър в СБАЛДБ "Проф. Иван Митев“. Той ги изпраща в клиничната лаборатория за кръвни изследвания, след което сцената става като на кино. Виждайки бомбастичния резултат от кръвната картина, лекарите търсят консултация с колегите си от Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ“. На разположение в този ден е опитният специалист д-р Константин Бъчваров, който веднага се отзовава.

"Дори за човек, който не разбира от медицина, 1 000 000 левкоцити при норма между 4000 и 14 000 звучи ужасяващо, а за детски онкохематолог това е сигнал за много, много спешно състояние. Аз съм лекар с над 30-годишен стаж, но за първи път виждам такава ситуация“, разказва доц. Боряна Аврамова, началник на Клиниката по детска онкохематология на ИСУЛ, която веднага е уведомена. Тя препоръчва незабавно обменно кръвопреливане (при което кръвта на бебето ще бъде заменена с тази на здрав донор – бел. ред) за предотвратяване на възможните животозастрашаващи усложнения от страна на мозъка и белия дроб.

Манипулацията е изключително рискова – момиченцето е само на 2 месеца и тежи 4 килограма, но е единствената възможна и много спешна. Ако лекарите се забавят, детето ще умре.

И тук идва следващото предизвикателство. Младите лекари от педиатричната болница, които са на смяна в неделя вечерта, нямат опит с обменно кръвопреливане при толкова тежко болно бебе и с основание се страхуват да поемат тази отговорност.

"В този момент ми се обади директорът на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев“, д-р Благомир Здравков, с думите: "Ако обясниш какво трябва да направя, отивам и го правя аз“. Бях изключително впечатлена от смелостта му да се заеме с манипулация, за която няма достатъчно голям опит, и от готовността му да реагира

веднага, в неделя през нощта, макар да не е бил нито на работа, нито на разположение в този момент“, разказва доц. Аврамова.

И така, д-р Здравков, с помощта на дежурния екип на Интензивното отделение в болницата по педиатрия и д-р Бъчваров от Клиниката по детска онкохематология на ИСУЛ се заемат със сложната интервенция. Доц. Аврамова, която в този момент технически не може да присъства, като най-опитен лекар, ги напътства по телефона.

За щастие, екипът, начело с д-р Здравков, който е един от най-опитните детски реаниматори, се справя. Обменното кръвопреливане преминава успешно. В следващите дни, вече в по-разширен състав и с повече време за подготовка, са направени още две обменни кръвопреливания. С това, макар и временно, лекарите успяват да намалят броя на левкоцитите до 300 000. Специалистите от ИСУЛ извършват на място в болницата по педиатрия и костно-мозъчна пункция на момиченцето, необходима за потвърждаване на диагнозата. Това също крие риск, тъй като при бебетата тази манипулация се прави от тибията (пищяла) на крачето. Назначена е и допълнителна терапия, от която, за щастие, детето се повлиява добре. В резултат, на 24 ноември 2025 г., бебето е преведено в Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ“, където продължава лечението му, а кръвните изследвания вече показват 60 000 левкоцита.

Въпреки спада, състоянието на малкото момиченце все още остава много рисково, защото големият брой левкоцити потиска нормалното кръвотворене, което води до нисък брой тромбоцити – изключително опасно за кърмаче. Засега обаче състоянието му е стабилно и лечението продължава по протокол.

"Радвам се, че с общи усилия успяхме да стабилизираме детенцето. Искам да подчертая огромната роля на д-р Здравков и да го поздравя за смелостта и самоотвержената реакция. Малко са хората, които ще подходят така сърцато, при това за съвсем обикновени хора, които не познават“, не пести похвалите си за своя по-млад колега доц. Аврамова.

Началникът на Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ“ обяснява, че левкемията при толкова малък пациент е изключително рядко явление и затова дори в световната литературата няма описани много подобни случаи, което е още един атестат за уменията на българските лекари.

Случаят с 2-месечното бебе за пореден път демонстрира на практика необходимостта от специализирана детска болница, в която педиатри от различни специалности да работят под един покрив. Демонстрира и друго – въпреки опитите за сатанизиране на българските детски специалисти, те винаги са на своя пост и често вършат чудеса.







