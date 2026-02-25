ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
16% от българите се затрудняват да отопляват дома си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:05Коментари (0)0
© ФОКУС
Все по-малко стават българите, които не могат да си позволят да отопляват дома си адекватно. 16% от населението обаче все още имат проблем да осигурят отоплението си. Това са все още прекалено високи стойности на фона на почти двойно по-ниски в останалите държави от Европейския съюз.

Времената, в които 70% от българите са живеели на студено, са останали в миналото, пише NOVA. Между 2005 и 2010 г., процента вече пада, но още се запазва твърде висок – повече от половина хора и тогава живеят на студено. Стойността продължава да пада все повече и повече през следващите години, докато през 2023-а слиза под 20. Що се отнася до средните стойности в останалите държави, през последните 20 години от Евростат не отчитат почти никакви промени. 

Какво значи това за нас? Тъй като голяма част от държавите все още не са подали данните си за 2025-а, ще разгледаме тези от предходната година, където сме на първо място, като си го делим с Гърция. През 2024-а за 19% от българите и 19% от гърците топлото вкъщи е било лукс. Близо, но след нас са литовците и испанците, а най-силни по този показател са били във Финландия, където едва под 3% от хората са се затруднили да отделят средства за отопление. 

А може ли просрочените плащания по разходите за едно жилище да бъдат част от проблема с липсата на средства за топло? Това са всякакъв вид плащания по ипотека, наем или комунални услуги. И тук виждаме, че процентът на българите с такива задължения спада с годините. Макар и доста по-плавно. За последните 5 години се е понижил с 2 пункта. Българите, които сега имат вид просрочено плащане, са 18% от населението. 

Така че и по този показател, заедно с гърците, сме в челните редици на Европа. С тази разлика, че тук те ни изпреварват значително. В южната ни съседка близо 43% от населението има просрочено плащане по жилището си. Румъния, Испания и Кипър допълват списъка на първите 5 държави с най-много задължения, докато в Европейския съюз средно 9% от хората са живели в такива домакинства през последната година. 

За какъв вид жилища обаче говорим? У нас живеем почти по равно в къщи и в апартаменти, като къщите имат лек превес. И по този показател максимално се доближаваме до Европа, където разпределението е почти изцяло същото. Най-много измежду всички се открояват ирландците, които почти не ползват апартаменти – 90% от населението там живее в къщи. В Нидерландия и Белгия, процента също е доста висок и гони 80. Апартаментите пък, са по-популярното жилище предимно в Испания, следват Латвия и Малта. 

Колко са големи домовете ни? Средно един гражданин на Европейския съюз обитава малко по-малко от 2 стаи в едно жилище. В Малта им е най-широко – с 2,2 стаи на човек. А в Румъния най-тясно – с една стая. В България всеки един от нас средно разполага с около стая и половина.


Още по темата: общо новини по темата: 23
24.02.2026 »
24.02.2026 »
22.02.2026 »
21.02.2026 »
21.02.2026 »
19.02.2026 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Български роман e номиниран за "Букър"
22:45 / 24.02.2026
Министър Игнатов относно отнемането на лиценза на училището, заме...
22:17 / 24.02.2026
Нова трагедия за семейството на Спас, загинал в катастрофа в Плов...
21:37 / 24.02.2026
Просветният министър: Ще направим всичко възможно да продължи обр...
23:23 / 24.02.2026
Нов тип клиенти пренареждат правилата на имотния пазар
20:26 / 24.02.2026
Прокуратурата разпореди проверка на вътрешния министър Дечев за с...
19:15 / 24.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
14:14 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Три трупа са открити в хижа
Пенсионната реформа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: