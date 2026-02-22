© 16-годишно момче почина по време на международен турнир по плуване в Бургас.



Инцидентът е станал около 9:00 часа тази сутрин в общинския плувен комплекс "Парк Арена ОЗК", информира БНТ.



На детето му е прилошало по време на загрявката в басейна.



То е било извадено незабавно от водата и са започнати реанимационни действия, но въпреки усилията, животът му не е бил спасен.