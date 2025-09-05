16 години от трагедията с кораба "Илинден", когато се удавиха 15 български туристи

© Днес се навършват 16 години от потъването на корабчето "Илинден" в Охридското езеро.



По време на инцидента в Македония се удавиха 15 български туристи.



Корабчето превозваше над 50 български туристи към манастира "Свети Наум" и потъна за минути на 200 метра от брега. В началото на месец април 2012 г. Апелативният съд в Битоля потвърди осъдителните присъди за Сотир Филевски и Бранко Баич по делото за потъналия в Охридското езеро кораб "Илинден".



На 5 юли 2011 г. Основният съд в Охрид призна за виновни двамата подсъдими. Капитанът на кораба Филевски и хърватският гражданин Баич, дал сертификат за годността на плавателния съд, бяха осъдени на по една година затвор. Съдът сметна, че Сотир Филевски не се придържал към наредбите за корабоплаването и лекомислено сметнал, че няма опасност като качва на борда на кораба над 50-те български туристи.



Заради неспазване на закона за корабоплаването беше осъден и Баич.



Две седмици след трагичния инцидент корабът "Илинден" бе изваден на повърхността. Екипите на хърватската фирма "Дубина" в продължение на два часа изпомпваха водата от него.



