12000 евро за квадрат! Купувач: Явно има много пари, които трябва да се похарчат, преди да влезе еврото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:13
©
Пазарът на имоти у нас остава изключително активен - въпреки високите цени и ръста на кредитите. В София разликата между отделните квартали вече достига нива, сравними с големите европейски столици, а във Велико Търново също се отчита значително поскъпване. 

Какво движи пазарът и кой успява да си позволи нов дом - разказват Катерина Семерджиева и Ана Минева.

Жилищният пазар у нас продължава да расте. През последната година жилищното кредитиране се увеличава с близо 28% и вече достига над 32 милиарда лева. Над половината от всички закупени имоти се финансират с кредити.

"Имахме едно охлаждане, това е трето тримесечие юни-авгут, когато е лятото, но от октомври месец сме в бум“, каза Елена Михайлова, кредитен консултант.

Голямото предлагане идва от още по-голямото търсене. А цените вървят все нагоре.

В района около "Докторската градина“ цената на квадрат достига до 12 000 евро, докато средната за София остава 3000 евро. Според брокери в момента за един имот се борят трима купувачи.

"Ако преди 10 години интересът на купувачи и това, което се предлагаше на пазара, беше е едно към едно, то към днешна дата и последните две-три години интересът на купувачите все повече се увеличаваше. Сега доближава едно към три“, каза Михайлова.

"Към днешна дата основното търсене е за собствено ползване. Около 70% от имотите, с които се реализират сделки, са за собствено ползване“, заяви брокерът.

За купувачите обаче цените вече са трудни за достигане:

"Изтеглихме кредит за по-голямата част, но имахме 10% самоучастие. Според мен са ненормално високи, особено сравнявайки ги с цените на други европейски държави. Не знам на какво се дължи, явно има много пари, които трябва да се похарчат, преди да влезе еврото.“

Поскъпването се усеща и извън София. Велико Търново се нарежда сред градовете с най-бързо растящи цени – между 1600 и 1700 евро за квадрат.

"След големите градове сме следващите по покачване на цените, в рамките на три години с около 50% са скочили цените на имотите в района. Банките не са свили предлагането, ние сме с едни от най-ниските лихви в целия свят и това също активизира пазара на недвижими имоти!“, заяви Даниела Христова.

"То сега народът, който си е скрил левчетата, гледа да ги похарчи, да не се чуди после как да ги обръща и по тази причина може да са се вдигнали цените! Спекуланти винаги е имало и винаги ще има, но то се саморегулира пазарната икономика“, каза Владимир Ангелов, клиент.

Цените на наемите също растат. В Търново те вече достигат между 500 и 900 лева, а отделни оферти надхвърлят значително възможностите на средния работещ.

"Към момента наемите в Търново са средно между минимума 500 лева и 900 лева като един максимум. Има един парадокс, има жилище, което се отдава на цена 2500 лева, което за заплатите, които имаме в града, е непосилно за средния работещ човек“, каза Димитринка Стоянова, брокер.

Въпреки поскъпването - проверка на bTV показва, че в Пловдив може да се намери жилище за 1500 евро на квадрат, в София за 1600, а във Велико Търново дори за 900 евро на квадрaт. Но цената зависи от локацията, типа строителството и енергийната ефективност на сградата, тогава цените са по-високи. 

Въпреки поскъпването, пазарът остава активен. Ниските лихви по ипотечните кредити продължават да правят покупката на жилище по-достъпна от очакваното.

Силно търсене, рекордни цени и активен пазар – това очертава картината на имотите в края на годината. Новото строителство расте, но и конкуренцията между купувачите. А въпросът кога цените ще се успокоят - остава отворен.







