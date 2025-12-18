ЗАРЕЖДАНЕ...
|102.26 евро максимална цена за ваучери за храна
Това обясни Таня Обущарова от Асоциацията на операторите на ваучери за храна. От асоциацията настояват да се добавят 100 лева, или 50 евро. Работодателски организации и някои партии споделят това предложение.
Такова увеличение би било съвсем резонно, подчерта Обущарова и напомни, че последно ваучерите са увеличавани през 2022 г.
В Румъния ваучерите са около 190 евро на човек месечно, във Франция се получават около 300 евро, а в Италия около 200, направи сравнение тя.
Тази социална придобивка не би трябвало да замества увеличение на заплатите, коментира Таня Обущарова пред БНР.
Около 70-80 на сто от работодателите дават максималната стойност и масово са склонни и на повече, ако законът им го позволява, изтъкна тя.
Случвало се е квотата да свърши през лятото или през есенните месеци и да се наложи нейното увеличение в средата на годината, което е възможно само при актуализация на бюджета, посочи Обущарова.
Все още има хартиени ваучери по наредба на МТСП, която за момента не позволява да се издават дигитални. Получават ги работници на специален режим и условия на труд и те ще могат да ги използват и през следващата година, с превалутиране на касата, ако срокът им на валидност е до дата през 2026 г. Ако обаче крайният срок е до края на тази година, е важно да се изхарчат, уточни тя.
По думите ѝ, ваучерите изсветляват както доходите на работещите, така и потреблението.
