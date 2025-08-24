ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
10 туристи изчезнаха в една от най-опасните сеизмични зони
Автор: Елиза Дечева 08:49Коментари (0)0
©
Издирват група от 10 туристи на остров Итрууп в Курилския архипелаг в района на вулкана Барански. Това съобщи вчера ръководителят на Курилския край Константин Истомин, пише Tanjug.

Истомин посочи, че туристите не са успели да пробият в района на вулкана Барански. В спасителната акция участват: спасители, членове на службите за спешна помощ и представител на областната администрация. Според него екип от шестима професионалисти е ангажиран в издирването на изчезналите туристи.

До момента няма следи от хората.

Изчезването им обаче е в район, известен с висока сеизмична активност. Вчера земетресение с магнитуд 5.5 по скалата на Рихтер удари района близо до брега на Курилски острови на Русия. 








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Смъртоносно забавление на морето, властите безсилни
22:36 / 23.08.2025
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът и...
21:00 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
21:08 / 23.08.2025
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарск...
21:08 / 23.08.2025
Яхта се обърна в морето край Бургас!
19:45 / 23.08.2025
Изслушват Мария Филипова за зам.-омбудсман на 2 септември 
17:02 / 23.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Силно земетресение в Румъния
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Момче припадна на спирка в Пловдив, медик от Специалните сили се оказа на точното място
Момче припадна на спирка в Пловдив, медик от Специалните сили се оказа на точното място
17:09 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: