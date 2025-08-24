ЗАРЕЖДАНЕ...
|10 туристи изчезнаха в една от най-опасните сеизмични зони
Истомин посочи, че туристите не са успели да пробият в района на вулкана Барански. В спасителната акция участват: спасители, членове на службите за спешна помощ и представител на областната администрация. Според него екип от шестима професионалисти е ангажиран в издирването на изчезналите туристи.
До момента няма следи от хората.
Изчезването им обаче е в район, известен с висока сеизмична активност. Вчера земетресение с магнитуд 5.5 по скалата на Рихтер удари района близо до брега на Курилски острови на Русия.
