|1 грам струва над 30 лева. България е челните позиции по производство
"Да, шафранът е много ценен. Той е истинското червено злато“, казва пред NOVA Антонио Бонев, който е председател на Сдружение "Шафранопроизводители“. Подправката се добива изцяло ръчно, което обяснява и нейната висока цена – над 30 лева за грам.
За да бъде събран само един грам шафран, са нужни поне 200 цветчета минзухар. Производителите внимателно откъсват само най-червената част от близълцето, след което следва бавно сушене на ниска температура, за да се запазят ароматът и полезните качества.
Антонио и съпругата му Румяна са сред 49-те активни производители на шафран в България. За тях това не е просто бизнес, а кауза. "Първо искаме българите да имат възможност да се докоснат до червеното злато, да го опитат и да усетят неговите качества като билка и подправка. След това ще мислим за износ“, споделя Антонио. Всяка есен тяхното семейство се събира, за да чисти и суши шафрановите близълца – ритуал, който им напомня за старите времена, когато бабите се събирали на пейките в селото, за да работят и разговарят заедно.
Годишното производство на шафран у нас е около 30 килограма – символично количество, но със забележително качество. Българският шафран вече е оценен като един от най-ароматните и чисти в света, сравним с този от Иран и Испания.
Ароматът на шафрана е неописуемо богат, разказва Румяна. "Понякога е по-меден, друг път по-флорален, земен или плътен. Във всеки момент разкрива ново лице“, казва тя. Антонио допълва, че шафранът не само обогатява вкуса на ястията, но и подобрява здравето. "Той е антибактериален, аналгетичен, действа като адаптоген – където е нужен, там помага на организма“, твърди производителят.
В кулинарията шафранът е крал на подправките – идеален за десерти, солени ястия и напитки. Само един грам е достатъчен за над 140 чаши чай или множество ястия. Все повече кулинарни академии и шеф-готвачи използват българския шафран в своите рецепти. Производителите го описват с една дума - любов. "Тя беше първа, спонтанна и до ден днешен не угасва“, казва Румяна Георгиева.
