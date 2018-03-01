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Ñåìåéñòâîòî íà Ïëúõà ïîèñêà 25 ãîäèíè çàòâîð çà äîêòîðà
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 10:23 / 07.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Èñêàìå íàé-òåæêîòî íàêàçàíèå çà ä-ð Èâàí Äèìèòðîâ - îò 20 äî 25 ãîäèíè! Êàòåãîðè÷íè áÿõà ïðåä Bulgaria On Air ðîäíèíèòå íà óáèòèÿ â Ïëîâäèâ Æîðî Ïëúõà.

"Êàê ìîæå 30 ìèíóòè äà ãî íàáëþäàâàø, áåç äà çâúííåø íà 112? Çíà÷è òè óìèøëåíî ñè óáèë áðàò ìè?", êàçà áðàòúò íà çàãèíàëèÿ.

Òîé ïîä÷åðòà ìíåíèåòî ñè, ÷å Áúëãàðèÿ íå å ñòðàíà, â êîÿòî âñåêè ìîæå äà èçëåçå ñ ïèñòîëåò, äà ñòðåëÿ ïî õîðàòà è ïîñëå äà êàæå "Òîé ìè âëåçå â æèëèùåòî".

Áàùàòà íà óáèòèÿ Äæåâèçîâ ïúê èñêà äà ðàçáåðå êîè ñà ñúó÷àñòíèöèòå íà ä-ð Äèìèòðîâ.

Òîé äàäå ïðèìåð ñ òîâà êàê â ïëîâäèâñêèÿ êâàðòàë "Ñòîëèïèíîâî" "ïîñòîÿííî èäâàò íàðêîìàíè-áúëãàðè" è ïîñòàâè ðèòîðè÷íèÿ âúïðîñ: "Êàêâî ùå ñòàíå, àêî çàïî÷íåì äà óáèâàìå âñåêè îò òÿõ?"



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Åéééé, ìíîãî íàãëè òèÿ ìàíãàëè áå ...... Çà êîè ñå èìàò ... Õàõà õà õà
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À êîëêî âúçðàñòíè õîðà ïðåáèõà è îãðàáèõà ìàíãàëèòå? Êîëêî ÷îâåêà óáèõà? Êàê ïúê åäèí ìàíãàë íÿìà àðåñòóâàí è îñúäåí, à ñåãà óòðåïàõà åäèí ïëúõ è âåäíàãà àðåñò è ñúä
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Äà ñè ïëàòÿò äàíúöèòå è çäðàâíèòå îñèãóðîâêè, ñìåòêèòå çà âîäà òîê è ò.í. è òîãàâà ìîæå è äà èñêàò àêî ñå äîêàæå ,÷å íå å êðàë
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Å , òîâà íå ãî âÿðâàì ... ! Ñèãóðíî ñà èñêàëè 0 000 , 250 000 ëâ. , 25 000ëâ. ,2 500ëâ. , 250 ëâ. , 25 ëâ. , 2,50ëâ. , 0,25 ëâ. ... è òàêà äîêàòî íÿêîé íå '' êëúâíå '' ... ðŸ˜‚
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Íàðêîìàíèòå áúëãàðè èäâàò, çàùîòî ïðîäàâàòå äðîãà(ïàê íåùî íåçàêîííî), íå äà êðàäàò.Íå ìîæå öèãàíèòå äà èçáèâàò, áèÿò, êðàäàò, èçíàñèëâàò è òîðìîçÿò áúëãàðèòå è äà íå âëèçàò â çàòâîðà, à åäèí áúëãàðèí å èçïúëíèë åäíà ïðèñúäà íàä öèãàíèí, ïðèñúäà, êîÿòî äúðæàâàòà å òðÿáâàëî äà èçïúëíè, è âåäíàãà öèãàíèòå ãî èñêàò äî æèâîò â çàòâîðà.Äîêòîðà óñëîâíî, êàêòî è íà öèãàíèòå èì äàâàò óñëîâíè.
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25 ãîäèíè ùå èìà äà ÷àêàò!Æèâîòà èì å êðàæáè,óáèéñòâà è ãàâðè ,è çà òÿõ ïðàâîñúäèå íÿìà,÷îâåêà â çàòâîðà ùå âêàðâàò!Êúäå ñà Êðóìîâèòå çàêîíè?Êàêâè ãè äèðè â ÷óæäèÿ äîì ?Ñóòðèíòà ÷óâàì èçêàçâàíå íà åäèí îò ïëåìåòî:Òîé íå áåøå òîëêîâà ëîø.Õà
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Êðàë ëè å ïëúõà - êðàë å, êàêâè ïðåòåíöèè èìàò.Ñèãóðíî äîñòà õîðà ñà ïðîïèùåëè îò íåãî.
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Ñòàíà ÿñíî çàùî ïîëèöèÿòà òîëêîâà âðåìå ìúë÷à çà óáèéñòâîòî íà Ïë...
13:19 / 07.03.2018
13 ñàìè òåãëèõà æðåáèé ùå ïàðêèðàò ëè ñðåùó 20 ëåâà ïðåä äîìîâåòå...
11:50 / 07.03.2018
Ïëîâäèâ÷àíèí: Êàê íÿìà äà îòêðèÿò ãðàíàòà, âñå ïàê òîâà å êîôàòà ...
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12:48 / 06.03.2018
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08:45 / 05.03.2018
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11:23 / 06.03.2018
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21:54 / 06.03.2018
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11:19 / 06.03.2018
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Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Âèòîøà - Áîòåâ 30/09/17
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