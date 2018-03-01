Ñåìåéñòâîòî íà Ïëúõà ïîèñêà 25 ãîäèíè çàòâîð çà äîêòîðà

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"Êàê ìîæå 30 ìèíóòè äà ãî íàáëþäàâàø, áåç äà çâúííåø íà 112? Çíà÷è òè óìèøëåíî ñè óáèë áðàò ìè?", êàçà áðàòúò íà çàãèíàëèÿ.
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14:34 / 07.03.2018
Âîåííî ôîðìèðîâàíèå 44 220 Ïëîâäèâ èççå íåâçðèâåíàòà ãðàíàòà
14:28 / 07.03.2018
Êìåòúò íà Ëîñ Àíäæåëèñ áëàãîäàðè íà Èâàí Òîòåâ
14:05 / 07.03.2018
Ñòàíà ÿñíî çàùî ïîëèöèÿòà òîëêîâà âðåìå ìúë÷à çà óáèéñòâîòî íà Ïë...
13:19 / 07.03.2018
13 ñàìè òåãëèõà æðåáèé ùå ïàðêèðàò ëè ñðåùó 20 ëåâà ïðåä äîìîâåòå...
11:50 / 07.03.2018
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10:43 / 07.03.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Ïóñíàõà äîêòîðà! Òîé ñå ðàçïëàêà è îòñå÷å: Íå ñúì óáèåö, íÿìàõ èçáîð!
12:48 / 06.03.2018
Ñëàâè Òðèôîíîâ: Êðàäåö ó âàñ? Ãúðìèø ãî âåäíàãà, áå!
08:45 / 05.03.2018
Ðåøåíî: Ïóñêàò ä-ð Äèìèòðîâ!
11:23 / 06.03.2018
Áðóòàëíî âèäåî: Ïîëèöèÿòà â Ïëîâäèâ òúðñè ñúäåéñòâèå îò ãðàæäàíèòå
21:54 / 06.03.2018
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