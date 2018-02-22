|Êîëîñàëíèòå 20 000 ëåâà ïðîôóêà ôîëêïåâèöàòà Ãàëåíà çà 1-âèÿ ðîæäåí äåí íà ìàëêèÿ ñè ñèí Àëåêñàíäúð. Èçïúëíèòåëêàòà, êîÿòî å èçâåñòíà ñ øèðîêèòå ñè ïðúñòè, êîãàòî ñòàâà âúïðîñ çà âèäåîêëèïîâå, å ïîêàçàëà îãðîìíà ùåäðîñò è êúì äåòåíöåòî ñè. Ëóêñîçíèÿò ðîæäåí äåí óäðÿ â çåìÿòà âñÿêàêâè áåáåøêè ïðàçíåíñòâà è å ãåíåðèðàë âúëíà îò çàâèñò ó êîëåæêèòå íà ôîëêàäæèéêàòà.
Ïåâèöàòà ñïîäåëè ñíèìêè îò ðîæäåíèÿ äåí íà ìàëêèÿ ïðèíö, îáåäèíåíè îò åòèêåòà - îùå åäíà ãîäèíà ùàñòèå. Êàäðèòå ñà çàïå÷àòàëè åìîöèÿòà îò ïðàçíèêà íà åäíî ùàñòëèâî ñåìåéñòâî. Íà ñíèìêèòå ñå âèæäà îãðîìíà òîðòà, êîÿòî å ñïåöèàëíà èçðàáîòêà, à âúðõó ñëàäêîòî èçêóøåíèå ñ ãîëåìè áóêâè å èçïèñàíî èìåòî íà Àëåêñàíäúð.
Öåëèÿò äåêîð å â ñèíüî è çëàòíî, à îñíîâíà ðîëÿ â êóïîíà èìàò ìå÷êèòå. Èìà ãè èçðèñóâàíè ïî ñòåíèòå, ïðèñúñòâàò êàòî ïëþøåíè èãðà÷êè, äîðè èìà è îãðîìåí ñèí áóêåò îò öâåòÿ âúâ ôîðìàòà íà ìå÷êà. Ìàëêèÿò ðîæäåíèê å èçòóïàí â òóçàðñêî áåáåøêî êîñòþì÷å, à áàòêî ìó Ñòåô÷î ñúùî èçãëåæäà ìíîãî ñòèëíî. Ãàëåíà è äâåòå é ìîì÷åòà ñà â êîäîâèÿ öâÿò ñèíüî, êàòî åäèíñòâåíî òàòêîòî Ãàëèí ðàç÷óïâà ñþæåòà è å çàëîæèë íà ÷åðíî ñàêî è áÿëà òåíèñêà, ñúîáùàâà "Õîò àðåíà".