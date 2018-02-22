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Êîëîñàëíèòå 20 000 ëåâà äàëà Ãàëåíà çà ïúðâèÿ ðîæäåí äåí íà ñèíà ñè
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 20:37 / 22.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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âèæ ãàëåðèÿòà
Êîëîñàëíèòå 20 000 ëåâà ïðîôóêà ôîëêïåâèöàòà Ãàëåíà çà 1-âèÿ ðîæäåí äåí íà ìàëêèÿ ñè ñèí Àëåêñàíäúð. Èçïúëíèòåëêàòà, êîÿòî å èçâåñòíà ñ øèðîêèòå ñè ïðúñòè, êîãàòî ñòàâà âúïðîñ çà âèäåîêëèïîâå, å ïîêàçàëà îãðîìíà ùåäðîñò è êúì äåòåíöåòî ñè. Ëóêñîçíèÿò ðîæäåí äåí óäðÿ â çåìÿòà âñÿêàêâè áåáåøêè ïðàçíåíñòâà è å ãåíåðèðàë âúëíà îò çàâèñò ó êîëåæêèòå íà ôîëêàäæèéêàòà.

Ïåâèöàòà ñïîäåëè ñíèìêè îò ðîæäåíèÿ äåí íà ìàëêèÿ ïðèíö, îáåäèíåíè îò åòèêåòà - îùå åäíà ãîäèíà ùàñòèå. Êàäðèòå ñà çàïå÷àòàëè åìîöèÿòà îò ïðàçíèêà íà åäíî ùàñòëèâî ñåìåéñòâî. Íà ñíèìêèòå ñå âèæäà îãðîìíà òîðòà, êîÿòî å ñïåöèàëíà èçðàáîòêà, à âúðõó ñëàäêîòî èçêóøåíèå ñ ãîëåìè áóêâè å èçïèñàíî èìåòî íà Àëåêñàíäúð.

Öåëèÿò äåêîð å â ñèíüî è çëàòíî, à îñíîâíà ðîëÿ â êóïîíà èìàò ìå÷êèòå. Èìà ãè èçðèñóâàíè ïî ñòåíèòå, ïðèñúñòâàò êàòî ïëþøåíè èãðà÷êè, äîðè èìà è îãðîìåí ñèí áóêåò îò öâåòÿ âúâ ôîðìàòà íà ìå÷êà. Ìàëêèÿò ðîæäåíèê å èçòóïàí â òóçàðñêî áåáåøêî êîñòþì÷å, à áàòêî ìó Ñòåô÷î ñúùî èçãëåæäà ìíîãî ñòèëíî. Ãàëåíà è äâåòå é ìîì÷åòà ñà â êîäîâèÿ öâÿò ñèíüî, êàòî åäèíñòâåíî òàòêîòî Ãàëèí ðàç÷óïâà ñþæåòà è å çàëîæèë íà ÷åðíî ñàêî è áÿëà òåíèñêà, ñúîáùàâà "Õîò àðåíà".








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êàòî å èìàëà,çàùî äà íå äàäå...äàâà ãè çà äåòåòî ñè
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È êâî êàòî å äàëà, äà íå ñà ìó ïîíèêíàëè ðîãà? èëè å ñòàíàëà ïî-óìíà???!!!
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Àéäå ñòèãà òúïîòèé! È 100 äà äàäå, íåéíè ñà ñè è ùå ãè õàð÷è êàêòî ñìåòíå çà äîáðå. Çà äåöàòà ñè ÷îâåê áè äàë è 10õ100 ..... À òàçè ñòðàíèöà âñå ïîâå÷å çàïðèëè÷àâà íà æúëò ïàðöàë è ñêîðî ìàé ùå áèÿ unlike.
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Òîëêîâà äåöà,óìèðàò èëè èìàò íóæäà îò ïàðè äà ïðîõîäÿò è äà ñòàíàò ïúëíîöåííè!Àêî òîâà å èñòèíà...æàëêî,ãîâîðè ëîøî çà Ãàëåíà?!Íÿìà íà êàêâî äîáðî äà íàó÷è äåöàòà ñè....ðŸ˜”
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óòàéêèèèè è 200 000 äà äàäå, ùå ñòàíå ñúùèÿ ïðîñò íàäóò ïóÿê êàòî ðîäèòåëèòå ñè
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ãíóñíà ãàâðà! Ïóñíàõà ïðåäñðî÷íî áèçíåñìåíà, ïðåãàçèë 6-ãîäèøíî ä...
20:20 / 22.02.2018
Òðè áîãàòè áúëãàðêè êóïèëè ×ÅÇ! Äà íè å ×ÅÇòèòî!
20:04 / 22.02.2018
Íå÷îâåøêî! Äà çàïàëèø æèâè êó÷åòà! Ïîìàãàéòå íà îöåëåëèòå æèâîòèí...
17:24 / 22.02.2018
Íèêîëåòà ãîòîâà çà âòîðî äåòå: Äà, âå÷å ãî èñêàì!
16:54 / 22.02.2018
Ñïàñèòåë îò êàòàñòðîôàòà â ðåêà Ëèì ïîëó÷è áúëãàðñêî ãðàæäàíñòâî
15:49 / 22.02.2018
Áðàòÿ Ãàëåâè ïîæåëàëè Ëèëè Èâàíîâà ñðåùó 100 000 äîëàðà?
14:40 / 22.02.2018

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4.8 ïî Ðèõòåð ñúáóäè ïëîâäèâ÷àíè
01:52 / 22.02.2018
Ñóçàíèòà ñúñ ñêàíäàëåí ïîñò: Ñåëÿíäóðè, êóïèõ áîëíàòà íè íàöèÿ çà 300 ëåâà!
14:24 / 21.02.2018
Èñòèíà å! Âèæòå êàê äÿäî Íèêîëàé ùå áëàãîäàðè íà Áîã çà ïðîÿâåíàòà ìèëîñò ïî ïîâîä çåìåòðåñåíèåòî!
14:15 / 22.02.2018
Òðóñúò âçðèâè ñîöèàëíèòå ìðåæè! Ïëîâäèâ òàçè íîù íÿìà äà ñïè
02:31 / 22.02.2018
Ïëîâäèâ÷àíèí ñðåùíà äåâîéêà íà ñïèðêà è íå ìîæå äà ÿ çàáðàâè! Êúäå å òÿ îáà÷å?
17:19 / 21.02.2018
Áàëêàíèòå ïðîäúëæàâàò äà ñå òðåñàò! 5 ïî Ðèõòåð óäàðè Ãúðöèÿ
02:18 / 22.02.2018
Íîâî çåìåòðåñåíèå ñúâñåì áëèçî äî Ïëîâäèâ! Óñåòèõòå ëè ãî?
17:29 / 22.02.2018
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Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Òåæúê êðèìèíàëåí èíöèäåíò íà áóë. "Ñàíêò Ïåòåðáóðã" â Ïëîâäèâ!
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