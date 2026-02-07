Жители на Смолян отново излязоха на протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк

© БТА Жители на Смолян излязоха на пореден протест срещу изсичането на гора в кв. "Устово“ и изграждането на фотоволтаичен парк.



Със скандирания "Искаме гора!“ и "Всеки ден ще е така до победата!“ протестиращите се обявиха срещу решението на Общинския съвет в Смолян, с което се предоставя за 30 г. терен от близо 40 декара за изграждане на фотоволтаичен парк. Недоволството сред местните жители е предизвикано от започналото изсичане на дървета върху предоставения имот, за което през 2025 г. бе образувано досъдебно производство за незаконна сеч на 48 дървета.



Престъпление е да се изсече гора на такава площ, за да се постави фотоволтаичен парк, каза за БТА инж. Стефан Беров, бивш директор на Регионалната дирекция по горите в Смолян.



Нека спрем това безумие, призова той. Беров уточни, че откритата документация за терена доказва, че тази площ е била залесена в периода 1977-1982 г. съгласно план за борба с ерозията. Сега гората вече съществува и е на възраст 35-45 г., допълни инж. Беров. Според него би трябвало да се постараем да запазим това, което е създадено. Лесовъдът се обърна към Община Смолян с думите: "да не се правят такива глупости“. Гората е създадена, трябва само да я спасим да не се изсече, заяви инж. Стефан Беров.



Неговите думи прозвучаха като оценка на експерт на фона на цитирани на митинга изявления на общинари, че на този терен има "чукари“, а не гора.



Решението на Общинския съвет (относно фотоволтаичния парк) е отменено, но това не е крайна победа, въпросът не е приключен, заяви Елена Радева. Според нея е крайно време местната власт да се научи да се вслушва в гласа на хората. Радева опроверга твърдения на институции, че въпросът дали да се построи фотоволтаичен парк вече е решен и не подлежи на обсъждане. През 2022 г. кметът на Смолян, а не Общинският съвет, е взел решението за промяна на предназначението на терена, коментира Елена Радева. Тя е категорична, че проблемът трябва да се реши именно с приемане на решение на Общинския съвет да се върне територията като публична общинска собственост.



Жители на кв. "Устово“ разказаха, че върху този терен е имало гора още през 19-и век, но тя е опожарена от турците при бягството им около Освобождението. Ще направим ли същото като башибозука, попитаха реторично оратори на митинга.



Участници в протеста преминаха в шествие от пл. "Възраждане“ в "Устово“ до ул. "Тракия“, която е в подножието на общинския имот, предвиден за фотоволтаична централа.



Решението на Общинския съвет за предоставяне на имота за изграждане на фотоволтаичен парк бе прието на 31 октомври 2025 г. след оспорвана дискусия. Мнозинството съветници гласуваха "за“ отдаването на терена за срок от 30 г. на новосъздадено търговско дружество, въпреки протестите на опозицията, че не е обявен конкурс, нито е предвиден инфлационен индекс при заложената месечна сума от 2000 лв. Решението на Общинския съвет бе обжалвано от търговско дружество, което бе внесло втора оферта за имота, но тя не бе разгледана от Общинския съвет. Административният съд в Смолян отмени решението на Общинския съвет относно изграждането на фотоволтаичната централа, но съдебното решение подлежи на обжалване. Председателят на Общинския съвет в Смолян Димитър Кацаров оповести, че Община Смолян няма да го обжалва.