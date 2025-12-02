© Фейсбук виж галерията Пътят Смолян - Асеновград е затворен в двете посоки в района на Бачково, научи Plovdiv24.bg. Образували са се големи колони от автомобили.



Причината за затварянето на отсечката не е пътнотранспортно произшествие, а дейности, изпълнявани от АПИ, съобщиха официално от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.