В Пловдивско е регистрирана странна кражба на богат на витамин С плод

© След незабавна реакция хисарски полицаи задържаха извършител на кражба на селскостопанска продукция.



Бързите действия били предприети в четвъртък вечерта, когато в районното управление постъпил сигнал, че от масив край село Кръстевич са откраднати плодове от шипка за около 500 лева.



Още същата вечер в районното управление бил отведен 45-годишен мъж, влязъл противозаконно в чуждия имот и изнесъл продукцията с лек автомобил. Срещу него е започнато бързо производство.