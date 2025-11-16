ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|В Пловдивско е регистрирана странна кражба на богат на витамин С плод
Бързите действия били предприети в четвъртък вечерта, когато в районното управление постъпил сигнал, че от масив край село Кръстевич са откраднати плодове от шипка за около 500 лева.
Още същата вечер в районното управление бил отведен 45-годишен мъж, влязъл противозаконно в чуждия имот и изнесъл продукцията с лек автомобил. Срещу него е започнато бързо производство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Апетитен хотелски комплекс със спа център в Пловдивско отново оти...
16:42 / 15.11.2025
Грозна кражба в едно от най-близките до Пловдив села
14:50 / 14.11.2025
19-годишна приключи курса в крайпътна канавка
12:08 / 14.11.2025
Шофьор, оцелял след срещата с джиповете на НСО: Замръзнах. Помисл...
13:56 / 12.11.2025
Окръжна прокуратура-Пловдив: Инвалид е жестоко убит
11:14 / 10.11.2025
Отварят пътя Михалково - Кричим
16:12 / 09.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS