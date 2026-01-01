ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдивско: Мъж сложи край на живота си в новогодишната нощ
Мъжът е на около 40 години, родом от курортния град. Близки и познати са потресени как може младия мъж да стигне до крайното решение.
Източници разказаха, че той е живеел разделен със съпругата си и се е грижел за двете им малки дъщерички.
Малко преди фаталния инцидент майката на децата им отишла в дома им, за да види момичетата. Между Иван и съпругата му възникнал голям скандал. След като жената си тръгнала, сестрата на Иван взела племенниците си и ги свалила на етажа при нея. Иван е отишъл на тавана, срязал е вените си, но след като не е успял да изпълни крайното си решение, се е обесил.
Той е автомонтьор и има сервиз заедно със съдружник в курортния град.
По първоначални данни причината за смъртта е счупен врат, пише Подбалкански новинар.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
