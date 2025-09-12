Учебните заведения в Асеновград са готови да посрещнат своите възпитаници

© Училищата и детските градини в община Асеновград ще започнат новата учебна година безпроблемно. Навсякъде, където са били извършвани текущи и освежителни ремонти по сградите през летния период, дейностите вече са приключили. Всички образователни институции очакват с нетърпение своите ученици и възпитаници. Ето къде се осъществиха ремонтни дейности:



1. ОУ "Христо Ботев“: ремонт на коридор и таван на III ет. в голямата сграда; боядисване на стени, частични ремонти на класни стаи; изграждане на класна стая по проекта за "Училищна STEM среда“.



2. ОУ "Петко Каравелов“: подменени 7 бр. вътрешни врати; монтирани противопожарни брави на 3 бр. врати; ремонт на 2 учебни стаи, предвидени за дейности по проект STEM.



3. ОУ "Отец Паисий“: подмяна на подова настилка на 10 класни стаи; ремонт на педагогически кабинет (за психолога).



4. ОУ "Панайот Волов“: изграждане класна стая по проекта за "Училищна STEM среда“; боядисване на стълбища и коридори, на директорския кабинет, на 3 бр. класни стаи, на фоайето и на кабинета за занимания по интереси; ремонт на електроинсталация и електрически табла.



5. СУ "Св. св. Кирил и Методий“: текущ ремонт на ВиК; изграждане на класна стая по проекта за "Училищна STEM среда“.



6. ОУ "Никола Вапцаров“: основен ремонт на физкултурен салон; изграждане на класна стая по проекта за "Училищна STEM среда“; освежителни ремонти на класните стаи и общите помещения.



7. ОУ "Климент Охридски" - с. Златовръх: "претърсване“ на покрива на основната сграда; демонтаж на стари и монтаж на нови OSB плоскости от стреха; боядисване стаята на подготвителната група; частичен ремонт в другите класни стаи; външно боядисване на помощната сграда, в която се намира STEM кабинетът.



8. ДГ "Зорница“: частичен ремонт на една от занималните; ремонт на кухненски офис на базата в кв. "Запад“; освежаване съоръженията на двора в двете сгради; монтиране алуминиеви паравани за тоалетните помещения на всички групи в двете сгради; монтиране на щори за затъмнение на прозорците на музикален салон и физкултурен салон; монтиране на алуминиева врата в помещението към музикалния салон; поставен навес и ремонт на алуминиева дограма на входни врати за сградата на базата в кв. "Запад“; основен ремонт на санитарен възел и помещение за реквизити към музикалния салон.



9. ДГ "Дружба“: частичен ремонт на покрива на голямата сграда; ремонт на физкултурния салон; ремонт на санитарния възел в малката сграда.



10. ДГ "Бако Динчо“: текущ ремонт на отоплителната система и на ВиК – БГВ, както и подмяна на казанчета в санитарни помещения на сградите в Асеновград и в с. Мулдава; частично обновяване на настилката в двора на детската градина в Асеновград; частично боядисване на кухненския блок на сградата в с. Мулдава.



11. ДГ "Радост“: частичен ремонт на покрива и на козирка за една от терасите и поставяне на поликарбонатни плоскости на централната сграда.



12. ДГ "Пролет“: освежаване на съоръжения и пейки в двора; монтиране на 2 бр. паник-брави на входни врати; подмяна на част от подова настилка; освежаване на двете спални помещения на базата с. Боянци; ремонт на покрива на сградата в Асеновград; направена е декоративна мазилка на стените и таваните на стълбището в сградата в Асеновград.



13. ДГ "Мир“: цялостно обновяване на санитарни помещения в 2 групи; ремонт и обновяване на 46 бр. легла - с нови гърбове, страници и решетки за превръщането им в кошара за спане на децата на възраст от 2 г. до 3 г.; изработване на нови 12 бр. маси за една група; боядисване и шпакловане на занималнята и гардеробната във филиал в с. Стоево.



14. ДГ "Никола Вапцаров“: ремонт на дворното пространство с обновяване на детските съоръжения - по проект на община Асеновград; основен ремонт на група "Слънчовци“; монтиране на нова врата за група "Мини Маус“.



14.1. ФИЛИАЛ - ДГ "Слънце“: основен ремонт на група "Калинка Малинка“, вкл. подмяна на 25 бр. детски легла; подмяна на 25 бр. нови легла и монтиране на 1 бр. нова врата за група "Мечо Пух“ и "Снежанка“; боядисване на оградата при предния вход.



15. ДГ "Надежда“: текущи ремонтни дейности по сградата в Асеновград; авариен ремонт на сградата в с. Козаново – ремонтирана е стена в групата и спалнята.