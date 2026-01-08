ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Трима нападнаха един в Асеновград
На пострадалия е оказана медицинска помощ. Тримата нападатели са задържани за едно денонощие в районното управление, а по случая се води досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди – престъпление по чл. 131, ал.1, т. 12 от НК.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
19-годишен от пловдивско село бе нападнат и ограбен
18:00 / 08.01.2026
Зимата нахлу рязко на "Хижа Здравец"
10:26 / 08.01.2026
Десетки се хвърлиха за спасяване на Богоявленския кръст в реките ...
20:58 / 06.01.2026
Млад военнослужещ в Пловдив спаси кръста в Асеновград, взе 100 ев...
15:13 / 06.01.2026
Мъжкото хоро се изви в ледените води на Тунджа
08:41 / 06.01.2026
Мъж се простреля в главата заради любовна драма край Пловдив
10:23 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS