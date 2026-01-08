Трима нападнаха един в Асеновград

© Plovdiv24.bg На сигнал за междусъседско сбиване реагирали снощи служителите на реда в Асеновград. Според предварителната информация, около 21,00 часа местен жител получил удари от 41-годишен криминално проявен и осъждан мъж и от две момчета на 20 и 18 години.



На пострадалия е оказана медицинска помощ. Тримата нападатели са задържани за едно денонощие в районното управление, а по случая се води досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди – престъпление по чл. 131, ал.1, т. 12 от НК.