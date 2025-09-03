ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Тревожна информация от Асеновград
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:32Коментари (0)505
©
виж галерията
В първия ден от септември кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев бе домакин на кръгла маса, свързана с превенция срещу отпадането на деца от училище. Инициативата е на областния управител на област Пловдив проф. Христина Янчева.

Поводът - кампанията за обходи на място за прилагане на Механизма за връщане на децата в клас. Асеновград прие домакинството с отговорност и висока ангажираност на проблема. Срещата беше открита лично кмета.

"Провеждането на днешната кръгла маса е от изключително значение за бъдещото поколение. Събрали сме се, за да търсим и да открием работещи решения, които да върнат отпадналите от училище ученици. Мерките трябва да са съобразени със спецификата на живот в нашата община. Вярвам, че на тази кръгла маса ще бъдат споделени добри идеи, методи и практики, които ще подпомогнат разрешаването на проблема. Аз не се съмнявам нито за миг в квалификацията и уменията на преподавателите и съм убеден, че те дават всичко от себе си, в интерес на децата, които имат нужда от подкрепа. Надявам се, че всеки един от тук присъстващите ще открие своите приоритети, които да приложи при работата с учениците от рискови групи“, посочи д-р Христо Грудев.

"Трябва да се работи активно и в близост с родителите. Това е основната цел на тази кръгла маса – да открием решения, които да мотивират майките и татковците да не спират децата си да посещават училище. Защото образованието е бъдеще. Всяко образовано дете има шанс за развитие и реализация в живота“, каза проф. Янчева.

Според нея, не бива да се допуска фиктивното записване за присъствие на децата и трябва да се прави всичко възможно те да влизат в клас и да участват в учебния процес. По думите на областния управител, един от големите проблеми, които се очертават при ученици от уязвими групи, е незнанието на български език. Сред предложенията за нови модели на интеграция бяха да се създават клубове по интереси и ежедневни инициативи, свързани с бита и културата.

Да се включи и допълнително изучаване на български език и провеждане на обучения по социални умения. Проф. Янчева предложи, по примера на Асеновград, в други общини също да се организират подобни "Кръгли маси“, за да се споделят проблемите и да се потърсят добри практики за подобряване обхвата и връщането на децата в клас.

От конференцията стана ясно, че екипи на Регионално управление на образованието (РУО) – Пловдив са извършвали многократни проверки в ОУ "Никола Вапцаров“ в града, резултатите от които са тревожни – повече от 50% от учениците не посещават учебни занятия.

Директорът на училището Калина Василева обясни, че се реализират немалко инициативи с родители и деца. Учебното заведение е кандидатствало и се включва непрекъснато в национални програми. Организират се родителски срещи и благотворителни инициативи. Инициират се различни тематични празници, а учители работят "на терен“ в ромския квартал на Асеновград.

Учениците дори се мотивират с награди за постигнат висок успех и най-малко отсъствия по неуважителни причини. Според директора на ОУ "Никола Вапцаров“ са необходими законодателни промени, които да подобрят ефективността на налаганите върху родителите санкции - за това, че децата им не посещават училище.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Пожар в Пловдивско, търсят се доброволци!
16:05 / 02.09.2025
Спешна проверка след сигнал за умряла риба край Старосел
14:57 / 31.08.2025
Пловдивско село отбеляза своя празник с дърво на фамилиите и крас...
12:46 / 31.08.2025
Още една извънредна ситуация в Пловдивска област!
21:32 / 28.08.2025
Започва важен ремонт в област Пловдив
16:36 / 28.08.2025
Още един пожар в Пловдивско!
15:09 / 28.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
10:28 / 01.09.2025
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
15:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Водна криза
Първа лига сезон 2025/26
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: