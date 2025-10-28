ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Тежко ПТП с шофьорка на 5 километра от Пловдив
Лек автомобил "Опел", управляван от жена, е излязъл извън пътното платно и се е преобърнал на едната си страна. За щастие според първоначалната информация жената не е сериозно пострадала, щетите по колата са значителни.
Органите на реда тепърва ще установяват причината, довела да възникване на пътнотранспортното произшествие.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 35 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Регионални новини:
Полицията в Стамболийски с нов началник
14:19 / 28.10.2025
Изцяло затвориха пътя Асеновград - Смолян
15:07 / 27.10.2025
Директорът на летище "Пловдив": След 4 години ще запълним капацит...
15:54 / 26.10.2025
Спецакция край Пловдив
18:05 / 25.10.2025
Транспортен бос зарадва едно от най-близките до Пловдив села, обе...
15:39 / 25.10.2025
Безплатен транспорт за хората от Труд и Строево до табелата на Пл...
11:09 / 24.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS