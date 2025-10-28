Тежко ПТП с шофьорка на 5 километра от Пловдив

© Фейсбук За тежък пътен инцидент научи Plovdiv24.bg. Той е станал днес около обяд на пътя между Пловдив и Белащица.



Лек автомобил "Опел", управляван от жена, е излязъл извън пътното платно и се е преобърнал на едната си страна. За щастие според първоначалната информация жената не е сериозно пострадала, щетите по колата са значителни.



Органите на реда тепърва ще установяват причината, довела да възникване на пътнотранспортното произшествие.