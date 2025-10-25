ЗАРЕЖДАНЕ...
|Спецакция край Пловдив
Още 1380 къса и цялото количество високоградусни напитки с недеклариран произход пък са намерени при претърсвания на адреса на местна търговка и стопанисвания от нея магазин.
Нелегални 2000 папироса са конфискувани и от джипа на водач с криминалистични регистрации, засечен в Ново село. По случаите са започнати досъдебно производство и две проверки за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.
