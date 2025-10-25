Спецакция край Пловдив

© Архив Над 37 500 къса фабрични цигари и около 200 литра алкохол без платен акциз са иззети при специализирана операция, проведена в сряда от служители на РУ-Стамболийски. Преобладаващата част от контрабандните тютюневи изделия – 34200, са открити в дома на криминално проявен жител на града.



Още 1380 къса и цялото количество високоградусни напитки с недеклариран произход пък са намерени при претърсвания на адреса на местна търговка и стопанисвания от нея магазин.



Нелегални 2000 папироса са конфискувани и от джипа на водач с криминалистични регистрации, засечен в Ново село. По случаите са започнати досъдебно производство и две проверки за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.