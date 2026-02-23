ИЗПРАТИ НОВИНА
Скандал в бензиностанция в Пловдивско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:38Коментари (0)920
Извършител на противообществена проява бе задържан в полицията в Карлово. В петък сутрин униформени се отзовали на сигнал, че клиент влязъл в саморазправа със служител в местна бензиностанция и го ударил по ръката с твърд предмет.

27-годишният мъж бил отведен за едно денонощие в районното управление. Срещу него е образувано бързо производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.







