Скандал в бензиностанция в Пловдивско

© Извършител на противообществена проява бе задържан в полицията в Карлово. В петък сутрин униформени се отзовали на сигнал, че клиент влязъл в саморазправа със служител в местна бензиностанция и го ударил по ръката с твърд предмет.



27-годишният мъж бил отведен за едно денонощие в районното управление. Срещу него е образувано бързо производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.