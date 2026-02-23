ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скандал в бензиностанция в Пловдивско
27-годишният мъж бил отведен за едно денонощие в районното управление. Срещу него е образувано бързо производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.
